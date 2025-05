Rentene på de fleste av Japans statsobligasjoner var på årets laveste nivå i dagene etter Trump lanserte sine tollsatser den 2. april, men har i etterkant steget kraftig. Når etterspørselen og prisen på en obligasjon faller, stiger de effektive rentene på obligasjonen, som gir investorer høyere avkastning.

Tirsdag forrige uke ble den dårligste auksjonen av japanske 20-åringer (altså, obligasjoner med løpetid på 20 år) gjennomført. Der var dekningsgraden på 2,5, som vil si at den samlede verdien av budene i auksjonen var 2,5 ganger så stor som det faktiske beløpet som ble auksjonert. Til sammenligning var dekningsgraden på 2,96 ved den forrige auksjonen, noe som er et betraktelig fall.

Auksjonen sendte sjokkbølger gjennom markedet, og rentene på Japans obligasjoner steg kraftig.

Natt til onsdag ble det gjennomført nok en obligasjonsauksjon i Japan. Denne gangen skulle det selges obligasjoner med løpetid på 40 år for 3,5 milliarder dollar. Her falt dekningsgraden til 2,2, som var den laveste nivået for den løpetiden siden juli i fjor. Ved forrige var dekningsgraden på 2,9.

Kjøperne streiker

På tirsdag falt statsrentene med lengre løpetid, etter at det ble meldt at Japans finansdepartement vil roe ned markedet og undersøke hvorvidt det skal nedskalere utstedelsen av obligasjoner med lengre løpetid. Et lavere tilbud av obligasjoner vil, alt annet likt, føre til høyere obligasjonspriser.

Etter auksjonen av 40-åringen på onsdag steg imidlertid de japanske statsrentene på nytt.

Renten på 40-åringen falt til 3,29 prosent på tirsdag, men steg med fem basispunkter til 3,34 prosent etter auksjonen på onsdag.