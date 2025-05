Vurderte å slutte

Christine Lagarde (69), leder av Den europeiske sentralbank (ESB), har vurdert å forlate stillingen før tiden for å ta over ledelsen av World Economic Forum (WEF), melder Financial Times og viser til WEF-grunnlegger Klaus Schwab (87).

Lagarde, som tidligere har ledet Det internasjonale pengefondet (IMF) og vært finansminister i Frankrike, har vært ESB-sjef siden november 2019. Åremålet hennes løper til oktober 2027.

Schwab sier imidlertid til FT at han i flere år har diskutert toppjobben i WEF med Lagarde. En plan har vært at hun kunne tre inn som ny WEF-leder før hennes periode som ESB-sjef går ut om drøyt to år.

Les også Lagarde: Euroen kan utfordre dollaren – Dagens utvikling åpner for et «globalt euro-øyeblikk», sier sentralbanksjef Lagarde. Samtidig er Beijing på valutaoffensiven og skjerper kravene til kinesiske storbanker.

Han avslører også at en leilighet i WEF-eide Villa Mundi med utsikt til Genèvesjøen har vært holdt av til Lagarde. Stiftelsen har sin base i den sveitsiske kantonen Genève.

Lagarde kan dessuten vente seg en dobling av lønnen i WEF. Ifølge avisen hadde hun en årslønn på 466.000 euro i fjor, mens Schwab tjente rundt én million sveitsiske franc.

Gikk på dagen

Schwab forteller avisen at de senest i april hadde et møte i Frankfurt for å diskutere lederjobben i WEF, der han kunne bli sittende som WEF-styreleder til Lagarde ble klar – senest tidlig i 2027, når Schwab hadde tenkt til å gi seg.

21. april gikk imidlertid Schwab av på dagen etter anklager om manipulasjon og maktmisbruk.

I en uttalelse sa Schwab da at han er utsatt for et «karaktermord», og han benektet samtlige påstander, inkludert at han skal ha misbrukt WEF-midler og instruert ansatte til å fremme hans kandidatur til Nobels fredspris.

Les også Slakter Trump-grep: – Investeringene vil falle Christine Lagarde tror Trumps handelsgrep vil føre til at investeringer vil falle.

WEF har utnevnt tidligere Nestlé-sjef Peter Brabeck-Letmathe som midlertidig styreleder etter Schwab.

Samtalene fortsetter

Lagarde, som har vært medlem av WEFs forstanderskap siden 2008, skal ifølge Financial Times' kilder ha vært positiv til å påta seg rollen som WEF-leder, men at hun først ville bringe inflasjonen i eurononen til ESBs inflasjonsmål på 2 prosent.

Kildene poengterer også at Lagarde har uttrykt usikkerhet rundt det å slutte i ESB før tiden. Avisen får dessuten opplyst at samtaler mellom WEF og Lagarde om en lederrolle har fortsatt etter at Schwab gikk av, men at det foreløpig ikke foreligger noen formell avtale mellom stiftelsen og ESB-sjefen.

– Lagarde har alltid vært fullt dedikert til å levere på sitt oppdrag og er bestemt på å fullføre sin periode, sier en talsperson i ESB til avisen.

Skulle hun likevel forlate ESB før tiden, blir hun bare den andre til å gjøre dette – etter Wim Duisenberg. Duisenberg var ESB-sjef fra 1998 til 2003.