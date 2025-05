Putins krigsøkonomi bremser opp

Den økonomiske boomen som har bidratt til å opprettholde russisk støtte til krigen i Ukraina, viser tegn til å avta, ifølge en analyse fra Financial Times.

Analysen viser at lønnsveksten for nyansatte falt markant i starten av 2025. Mens lønningene for nye stillinger økte med 4,2 prosent mellom september og desember 2024, var veksten kun 2,2 prosent i de tre påfølgende månedene.

Ifølge Bloomberg var reallønnsveksten i 2024 den høyeste siden 2008. I fjor økte russernes reallønn med 9,1 prosent, mens den globale reallønnsveksten var på 2,7 prosent.

Åpnet krigskassen

Etter invasjonen av Ukraina i 2022 åpnet Kreml pengekranene med høyere lønn til soldater, subsidierte lån og støtteordninger. Dette førte til en uvanlig sterk økning i realinntektene, til tross for høy inflasjon og internasjonale sanksjoner. Mange russere opplevde en forbedring i sin økonomiske situasjon, og i 2023 rapporterte flere enn på noe tidspunkt det siste tiåret at de hadde det økonomisk bra.

Men selv om lønnsveksten nå er i ferd med å avta, tyder forbrukerundersøkelser på at flertallet fortsatt føler seg økonomisk stabile. Ifølge uavhengige undersøkelser merket 40 prosent ingen endring, og 20 prosent opplevde bedring. Samtidig rapporterte nær 40 prosent en forverring.

Toppåret 2023

Reallønningene falt først etter invasjonen, men tok seg opp igjen sent i 2022 og begynte å øke i et tempo som ikke var sett på over et tiår,. Selv en samlet inflasjon på rundt 30 prosent over tre år klarte ikke å spise opp overskuddet.

Dette bidro til at russerne vurderte 2023 som sitt beste økonomiske år på minst ti år, ifølge en undersøkelse.



Økonomiske nøkkeltall viser likevel at veksten nå flater ut. BNP-veksten er ventet å falle fra over 4 prosent i 2024 til rundt 2 prosent i år, ifølge offisielle anslag. IMF anslår at veksten vil falle til 1,5 prosent i år og 0,9 prosent i 2026. Store deler av landets reserver er brukt opp, og inntektene presses av lave oljepriser og høy rente.