Første FED referat etter tolluro

Federal Reserve ser ingen hast med å justere styringsrenten og vil innta en vent-og-se-holdning fremover, viser referatet fra det pengepolitiske møtet 7. mai. Usikkerhet rundt økonomisk utvikling, særlig knyttet til virkningen av økte tollsatser, gjør at sentralbanken ønsker mer klarhet før videre tiltak.

– Deltakerne var enige om at med fortsatt solid økonomisk vekst og arbeidsmarked, og med pengepolitikken allerede moderat innstrammet, er komiteen godt posisjonert til å vente på mer klarhet i utsiktene, heter det i referatet.

Flere Fed-medlemmer uttrykte bekymring for at både inflasjon og arbeidsledighet kan øke fremover, drevet av nye tolltiltak og usikkerhet rundt myndighetenes politikk. President Donald Trumps uforutsigbare handelspolitikk trekkes frem som en sentral årsak.

– Usikkerheten rundt de økonomiske utsiktene har økt ytterligere, noe som gjør det hensiktsmessig å innta en forsiktig tilnærming, står det videre i referatet.

Til tross for en midlertidig tollavtale med Kina, opprettholdes mange av avgiftene, og flere selskaper har valgt å utsette investeringer og ansettelser. Fed holder styringsrenten uendret på 4,25–4,5 prosent for tredje møte på rad.

Fed-staben nedjusterte samtidig sine vekstforventninger for både 2025 og 2026, og vurderer sannsynligheten for en resesjon som omtrent lik baseline-scenarioet. Arbeidsledigheten ventes å stige over sitt naturlige nivå og forbli forhøyet til 2027.

– Nesten alle deltakerne bemerket at inflasjonen kan vise seg å være mer vedvarende enn tidligere antatt, ifølge referatet.

Fed vurderer nå også en justering av sitt pengepolitiske rammeverk, og signaliserer mulige endringer i strategien for inflasjonsmålet fremover.