Amerikansk BNP: Bedre enn ventet

Amerikansk BNP falt 0,2 prosent i første kvartal, viser nye estimater fra U.S. Bureau of Economic Analysis.

Estimatet er en revisjon av det foreløpige estimatet (advance estimate) som ble publisert 30. april, og som viste et fall på 0,3 prosent. Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet minus 0,3 prosent vekst – altså ingen endring.

I fjerde kvartal 2024 var BNP-veksten på 2,4 prosent, ned fra 3,1 prosent i tredje kvartal.

Jobless claims

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (initial jobless claims) var 240.000 personer i forrige uke, mot ventet 230.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.919.000, mot ventet 1.893.000.

Forventinger

JPMorgan noterer i forkant av BNP-tallene at sjeføkonom Michael Feroli forventer at BNP-veksten for første kvartal vil bli revidert ned til minus 0,5 prosent kvartal-over-kvartal – fra minus 0,3 prosent kvartal-over-kvartal (2,0 prosent år-over-år) i den første publiseringen.

«Endringene i de fleste komponentene er små, men de største forskjellene skyldes nedjusteringer i privat forbruk og investeringer i næringseiendom, immaterielle eiendeler og boliger,» skriver Feroli.