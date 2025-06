Powell besøkte Trump

Torsdagens møte mellom sentralbanksjefen og Trump bekreftes av Federal Reserve.

Der diskuterte de to den økonomiske utviklingen, og var innom temaer som vekst, sysselsetting og inflasjon, skriver Fed i en pressemelding.

Det var Trump som inviterte Powell til Det hvite hus.

«Powell diskuterte ikke hans forventninger for pengepolitikken, utover at han poengterte at veien videre vil være avhengig av den økonomiske informasjonen som kommer, og hva den betyr for fremtiden», skriver Fed.

I møtet minnet Powell Trump om mandatet til sentralbanken, og sa at han og medlemmene i Feds renteråd (FOMC) vil fortsette med den lovpålagte jobben om å bestemme pengepolitikken, på en måte som gir maksimal sysselsetting og stabile priser.

Avgjørelsene som tas vil være basert på nøyaktig, objektiv og ikke-politisk analyse.

Bakteppet for møtet er at Trump i en rekke innlegg på sin profil på Truth Social har angrepet Powell og bedt ham senke rentene.

Powell har tilsynelatende ikke latt seg påvirke, og tonen til Trump har også moderert seg etter hvert.