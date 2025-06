Forbrukertilliten (CCI) for Norge var på minus 12,7 poeng i mai, en nedgang fra minus 20,3 poeng måneden før, viser målingen til Opinion.

Gjennomsnittet etter fem målinger så langt i år, er på minus 13,7 poeng.

– Indeksen er signifikant høyere i mai enn i mars og april, da skuffelsen over et uteblitt rentekutt i Norge, geopolitisk og handelspolitisk uro og reaksjonene på tollkriger og børsfall ga negative utslag på forbrukertilliten, sier fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, Henrik Høidahl.

Styrkes

To av de fire indikatorene som til sammen utgjør forbrukertillitsindeksen øker markant fra april til mai - troen på landets økonomi og husholdningens økonomi om 12 måneder.

Mest stiger troen på landets økonomi om 12 måneder, som i april på sitt laveste nivå siden bunnoteringen i oktober 2022.

– En vesentlig høyere fremtidstro på vegne av norsk økonomi i mai er trolig et utrykk for at sjokkeffekten etter president Trumps tollutspill i april har lagt seg og at flere ikke tror konsekvensene for Norge vil bli så store, sier Høidahl.

Også troen på egen økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, får seg et løft.

– I mai er det en like stor andel som oppgir at de tror at husholdningens økonomi vil være ganske eller svært mye bedre som ganske eller svært mye dårligere, sier han.

Store svingninger

Opinion har så langt i år registrert store svingninger i forbrukertilliten, og mener at en mer uforutsigbar verden, geopolitisk og handelspolitisk uro har bidratt til det.

– Svingningene kommer dessuten etter en lang periode med historisk lav forbrukertillit. Økonomiske nyheter, signaler og beslutninger fra myndigheter og sentralbanken kan fungere som et slags termometer for økonomien eller som en veiviser for forbrukene. Hvordan de blir mottatt kan enten styrke eller svekke tilliten. Vi reagerer ikke bare på selve nyheten, signalet eller beslutningene, men også på hvordan de blir formidlet og forklart, sier Høidahl.