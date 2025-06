Den indiske økonomien vokste med 7,4 prosent på årsbasis i kvartalet som endte i mars, som er årets første kvartal, men regnskapsmessig fjerde kvartal. På forhånd hadde økonomene i en Reuters-undersøkelse estimert en vekst på 6,7 prosent.

Det er den sterkeste kvartalsvise veksten i regnskapsåret. Indias økonomi vokste med 6,5 prosent i hele regnskapsåret 2025, i tråd med regjeringens estimat i februar.

Solid vekst

India, som med sine 1,4 milliarder innbyggere er Asias tredje største økonomi, har sett en relativt solid økonomisk vekst til tross for den globale økonomiske uroen etter corona-inflasjon, krig og ikke minst Trump-toll.

Ifølge CNBC kan den sterke veksten skyldes en høy innenlandsk etterspørsel etter varer, samt lavere avhengighet av eksport til andre land, som har dempet risikoen fra Donald Trumps uforutsigbare handelspolitikk.

I april innførte Trump tollsatser på 26 prosent for indiske varer som importeres til USA. Han reduserte dem så til 10 prosent i en periode på 90 dager, altså frem til juli, for å støtte forhandlinger.

USA har allerede inngått handelsavtaler med Kina og Storbritannia, og enkelte mener India kan være neste landet på listen som inngår en avtale med Trump. Den amerikanske presidenten skal tidligere i mai ha sagt at India har tilbudt nulltoll på alle amerikanske importvarer.

Setter ned rentene

Indias sentralbank, Reserve Bank of India, satte i april ned styringsrenten for andre gang på rad til 6 prosent, og uttalte at den vil fokusere på å støtte økonomisk vekst. Det forventes ytterligere en rentesenkning i juni, da inflasjonen er på vei ned og risikoen for lavere vekst er svekket.

Det skal imidlertid bemerkes at markedene er bekymret for den økende spenningen mellom India og Pakistan, der det er gjennomført militære aksjoner fra begge sider. Det er inngått en våpenhvile i det omstridte Kashmir-området, men eksperter mener våpenhvilen er sårbar.