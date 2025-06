Inflasjonen i USA steg 2,1 prosent på årsbasis i april, ifølge U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). I mars steg inflasjonen 2,3 prosent.

Federal Reserves følger nøyest med på målet for kjerne-PCE, som står for Personal Consumption Expenditures. I april steg kjerne-PCE med 0,1 prosent, etter en endring på 0,0 prosent i mars.

På årsbasis steg kjerneinflasjonen med 2,5 prosent i april, etter å ha vært på 2,7 prosent i mars.

Inflasjonstallene som BEA utarbeider er et bredere mål enn konsumprisindeksen som utarbeides av Bureau of Labor Statistics (BLS), og måler endringen på varer og tjenester som konsumeres av alle husholdninger. En del av varene BEA har i sin inflasjonskurv inngår ikke i BLS'.

Sammen med inflasjonstallene publiserte også BEA tallene for personlige inntekter og utgifter. I april steg de samlede personlige inntektene i USA med 0,8 prosent, til 25,858 billioner dollar. Samtidig ble tallet for mars oppjustert fra 0,5 til 0,7 prosent.

De samlede personlige utgiftene i USA steg 0,2 prosent, etter å ha vokst med 0,7 prosent i mars.

Ellers viste tallene for handelsbalansen i USA i april at underskuddet minket. I april var underskuddet på 87,6 milliarder dollar. Det er nesten en halvering fra et underskudd på 162,3 milliarder dollar i mars.