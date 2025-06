I kongressen foregår det nå en tautrekking om Trumps «Big, Beautiful Bill» hvor blant annet skattereformen fra 2017 videreføres, og hvor skatten på overtid og tips fjernes. Markedet virker imidlertid lite imponert over inndekningen. Det ligger an til at underskuddene på statsbudsjettet øker fra allerede svært høye nivåer, og at statsgjelden stiger videre og langt raskere enn økonomien. Utviklingen og utsiktene for statsgjelden var grunnen til at Moodys nylig, og som det siste av de tre store ratingbyråene, nedgraderte USA fra sin AAA status.

Krever høyere risikopremie

Obligasjonsmarkedets vilje til å finansiere driften av den amerikanske staten er på vikende front. De krever nå en høyere risikopremie, og rentene stiger som en konsekvens. Og når alle renters mor stiger, trekker det med seg langsiktige renter verden over. Vi har derfor sett en økning i de langsiktige rentene også her hjemme i det siste.

Når et land går med underskudd på denne måten, må den hente finansiering utenfra.

Store underskudd på statsbudsjettet er den viktigste grunnen til at USA også har store underskudd på driftsbalansen. En negativ driftsbalanse er et slags uttrykk for at USA som land har større forbruk enn inntekter. Og når et land går med underskudd på denne måten, må den hente finansiering utenfra. Det finnes ingen annen utvei. Spørsmålet er bare hvilken pris utlendingene er villige til å betale. Mindre investeringsvilje vil kunne slå ut i både en lavere pris på amerikanske statsobligasjoner, og dermed høyere renter, men også i en svakere USD som gjør amerikanske aktiva billigere målt i utenlandsk valuta.

Økt siden pandemien

USA har hatt negativ driftsbalanse siden tidlig på 1990-tallet, men den har økt kraftig siden pandemien. Inntil nylig har utenlandsfinansieringen vært uproblematisk. Utlendinger har vært mer enn villig til å investere i USA, som har hatt de kuleste aksjene, det største finansmarkedet, sterke uavhengige institusjoner og solid økonomisk vekst. Den amerikanske dollaren har styrket seg, amerikanske aksjer har dratt ifra resten av verden, og risikopremien på den amerikanske statsgjelden har vært svært lav – og tidvis negativ. USA har fremstått som både det tryggeste og mest lønnsomme stedet å plassere pengene, selv om underskuddene har vært store og gjelden har økt.

Med Trump ved roret kan det se ut til at flere nå begynner å tvile på om dette vil fortsette. Og det er langt fra bare liten vilje hos myndighetene til å gjøre noe med den økende statsgjelden som gjør mange skeptiske. Den nye administrasjonen ser handel og investeringer som et nullsumspill, der USA kan få det bedre ved å gjøre det vanskelig for andre. Historien tilsier at en slik innstilling gir dårligere utsikter for alle, og kanskje spesielt for USA.

Svakere dollar

Sannsynligvis spiller også Trumps nokså systematiske forsøk på å demontere det liberale, rettsbaserte demokratiet en rolle. Det er trolig det samlede inntrykket som gjør at mange investorer nå gir uttrykk for et ønske om å redusere eksponeringen mot USA. En liten endring kan gi store utslag. Det er derfor en klar risiko for at svekkelsen av dollaren vi har sett så langt bare er starten på en langt større bevegelse. Økende grad av valutasikring fra utenlandske investorer vil forsterke utviklingen.

Mens det var lett å gjøre noe med tollsatsene, er det vanskeligere for Trump å gjøre noe med budsjettet.

Økte statsrenter og svakere valuta er markedets måte å sende et signal om at de ikke har tillit til den nye politiske kursen. Hvor høye de amerikanske statsrentene blir, og hvor mye svakere dollaren blir, er vanskelig å si. Ingen vet helt hvor haren (Trump) kommer til å hoppe. Mens det var lett å gjøre noe med tollsatsene, er det vanskeligere for Trump å gjøre noe med budsjettet. Mye av hans samlede agenda hviler på skattekuttene som nå er på bordet.

At han i tillegg legger ned mange av de institusjonene som skal sørge for «checks and balances» og hindre maktmisbruk og politisk korrupsjon, bidrar ikke til å styrke markedets tillit. Med Trump fremstår USA som en litt mindre trygg havn enn den har vært inntil nylig.