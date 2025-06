Sentralbanksjef dømt for bestikkelser: Får fortsette i banken

Denne uken ble Slovakias representant i ledelsen i Den europeiske sentralbanken (ESB) dømt for å ha gitt bestikkelser. Til tross for det er de ledelsen i ESB klare for å fortsette å jobbe med Peter Kazimir, ifølge Bloombergs kilder.

De ansatte i ledelsen skal syntes at dommen er ubehagelig og er klar over at det kan skade omdømmet til banken, men de er villige til å vente på utfallet av Kazimirs anke, ifølge kildene.

Saken stammer fra Kazimirs tid som finansminister i Slovakia, og har pågått siden 2023. Hans advokat sier han kommer til å anke skyldspørsmålet.

Han vil imidlertid ikke fratre vervet som sentralbanksjef, og dermed også sin rolle i ESB. Kazimir vil likevel ikke ha rollen særlig lenge, for hans periode som sentralbanksjef er over allerede søndag 1. juni.

Han vil imidlertid fortsette som sentralbanksjef frem til Slovakias regjering finner en erstatter, som de har til gode å komme i mål med. Dersom Kazimirs anke ikke går gjennom, vil han bli fjernet fra stillingen.

Det er ventet at Kazimir vil delta på neste ukes møte i ESBs renteråd, hvor rentebeslutningen offentliggjøres den 5. juni. Slovakia har ikke stemmerett ved dette møtet.

Ikke den eneste

Det er også flere medlemmer i ESB som har svin på skogen.

For eksempel har det vært Maltas visesentralbanksjef som har representert landet i ESB siden juli i fjor. Sentralbanksjef Edward Scicluna trakk seg midlertidig mens en bedragerisak mot ham pågår, skriver Bloomberg.

Den tidligere sentralbanksjefen i Latvia, Ilmars Rimsevics, satt som sjef fra 2001 til 2019, og i løpet av hans periode ble han beskyldt for bestikkelser. Saken mot ham startet kun uker før hans periode utløp, og i 2023 ble Rimsevics dømt til seks års fengsel. Hans ankeprosess pågår fortsatt.

Også sjefen sjøl, Christine Lagarde, har selv vært i hardt vær. I 2016 ble hun dømt av en rett i Paris for å ha handlet uaktsomt i sin rolle da hun ikke stilte spørsmål ved en utbetaling på 400 millioner euro til en forretningsmann. Hun fikk imidlertid ingen straff, og ble senere sjef i ESB.