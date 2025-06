Forbrukertilliten på vei opp etter urolig start på året

Forbrukertillitsindeksen (CCI) har steget fra minus 20,3 poeng i april til minus 12,7 poeng i mai, ifølge Opinions måling for mai.

– Indeksen er vesentlig høyere i mai enn i mars og april, da skuffelsen over et uteblitt rentekutt i Norge, geopolitisk og handelspolitisk uro og reaksjonene på tollkriger og børsfall ga tydelige utslag på forbrukertilliten, sier fagsjef Henrik Høidahl for politikk og samfunn i Opinion i en pressemelding.

De to indikatorene som knyttes til tro på landets og husholdningenes økonomi det neste året, øker også markant.

27 prosent tror at husholdningens økonomi vil være bedre om tolv måneder, opp fra 21 prosent i april, mens 27 prosent tror den vil være dårligere, ned fra 36 prosent i april. Det er altså like mange optimister som det er pessimister på vegne av egen økonomi.

Aprilnivået var det laveste siden bunnoteringen i oktober 2022.

Høyere framtidstro på økonomien i maimålingen kan blant annet være et uttrykk for at sjokket over USAs tollpolitikk har lagt seg, og at flere tror konsekvensene ikke vil bli så store for Norge, sier Høidahl.