Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 51,2 i mai, viser tall fra NIMA og DNB.

Oppgangen reverserte dermed det markante fallet i april.

«Mai-indeksen lå rett i overkant av gjennomsnittet for første kvartal. Antakelig bidro påskens plassering til det lave apriltallet, der særlig ordreindeksen var lav», skriver seniorøkonom i DNB, Kyrre Aamdal, i en oppdatering.

Et veid gjennomsnitt av delindeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting steg med 6,0 poeng til 51,0, rett under snittet for første kvartal.

Prisindeksen for innkjøpte varer steg fra 57,4 til 60,5 i mai, mens lagerindeksen falt 5,4 poeng til 49,2.