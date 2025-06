OECD: Frykter stort aksjefall

Selv om tollen demper veksten og handelen, gir den nesten ingen endring i de fleste lands handelsbalanser. USA vil fortsatt ha et stort handelsbalanseunderskudd, og Kina vil fortsatt ha et stort overskudd, slår OECD fast.

Underskudd bekymrer

OECD venter «store budsjettunderskudd» i USA i lang tid. Det vil bidra til en allerede høy og økende statsgjeld. OECD anslår at underskuddet på statsbudsjettet øker fra 7,5 prosent av BNP i 2024 til over 8 prosent i 2026. Det betyr at statsgjelden vil passere 100 prosent av BNP mot slutten av 2026.

«Det trengs en betydelig justering av finanspolitikken over flere år», lyder advarselen fra OECD til Trump-administrasjonen.

Og: «For å sikre en varig og motstandsdyktig vekst, behøves ytterligere tiltak for å løse handelsspenningene med internasjonale partnere og for å redusere usikkerheten rundt politikken».

Stup i investeringene

Prognosen for investeringene i USA stuper, fra 4,3 prosent vekst i 2024 til nær nullvekst i 2026.

«Kutt i føderale utgifter og i offentlig aktivitet må være målrettede, og ikke true vitale offentlige tjenester og forskningsprogrammer», mener OECD.

Det store budsjettunderskuddet og den økende statsgjelden utgjør en finanspolitisk risiko, og det vil kreves store og mange grep over mange år for å dempe denne risikoen.

Som et siste hint til Trump-administrasjonens mange og brå politikkendringer, er rådet fra OECD klart:

«Politikken bør være klar, forutsigbar og konsistent for å minimere de negative effektene fra politisk usikkerhet på aktiviteten og, særlig, på investeringene».

Uendret Fed-rente

Federal Reserve holder trolig uendret rente ut året, tror OECD. Neste år vil Fed gradvis senke renten fra dagens intervall på 4,25–4,50 prosent til 3,25–3,50 prosent.

ESB forventes å kutte hyppig videre til tredje kvartal, når innskuddsrenten er nede i 1,75 prosent. OECDs vekstprognose for eurosonen er senket noe for inneværende og neste år. Så ventes økte lånefinansierte forsvars- og infrastrukturinvesteringer å gi mer fart. Økte forsvarsbudsjetter betyr imidlertid primært økt bemanning, og dermed varig økte utgifter over statsbudsjettene. Løsningen vil derfor måtte være betydelige kutt i andre deler av statsbudsjettene, mener OECD.