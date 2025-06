– En stjernesignering og et sterkt signal til markedet, mener Anders Berggren, adm. direktør i Eiendomshuset Malling & Co.

Han og selskapet får Kjetil Martinsen inn som analysesjef og partner fra høsten av. For fire år siden rykket Kjetil Martinsen opp til sjeføkonom, da Øystein Børsum ble visesentralbanksjef i Norges Bank. Martinsen, med utdanning fra Universitetet i Oslo og mastergrad fra University College London, har fortid blant annet fra Norges Bank.

– Dette blir gøy, sier Martinsen til Finansavisen.

– Malling har et bredt nedslagsfelt, særlig innen næringseiendom. Analyseavdelingen har veldig gode kunnskaper om de ulike segmentene og mikroforholdene der. Så har det vært et ønske om å bredde ut analysedekningen, og der kan jeg bidra, sier han.

Rentesensitiv næring

– Hva skjer i verden, hva betyr det for norsk økonomi og hva betyr dette for næringseiendom? Jeg kommer til å jobbe på samme måte som i dag, men der jeg i dag er ferdig med analysen når jeg kommer til hva dette betyr for renter og valutakurser, skal jeg fremover jobbe helt ut mot hva dette betyr for kundene innen eiendomsbransjen.

Martinsen viser til at eiendomsnæringen er blant de mest eksponerte for makrorelaterte forhold.

– De påvirkes av hva som skjer med prisveksten, etterspørselen, sysselsettingen og rentene. Jeg skal bidra til å bygge ut en større makro- og markedsdekning, spisset mer inn mot næringseiendom.

Står løpet ut

– Næringseiendom har også vært en av sektorene som har bekymret Norges Bank mest når det gjelder finansiell stabilitet?

– Deler av sektoren har nokså høy gjeldsbelastning, medgir Martinsen.

– Men så har det gått veldig bra for de fleste, selv om nybyggingen har bremset opp på grunn av økte kostnader og økte renter. Dette bare understreker at analysen fremover vil bli veldig viktig, mener han, og viser til de siste årenes svingninger:

– Vi hadde pandemien med nedstengning, før rentene som falt mye og vi deretter fikk et kraftig oppsving med renteøkninger. Hele veien har makro dannet bakteppet for utviklingen i næringseiendom. Jo mer gearet et selskap har vært, jo høyere har også rentebelastningen blitt, sier han.

Martinsen vil fungere som sjeføkonom i Swedbank ut august, og begynner i Malling 1. september.

– Vi har ingen klar til å overta etter Kjetil. Det får ta den tiden det tar, sier Mattis Lund, sjef for den norske Swedbank-avdelingen.