«Mindre innvandring vil bidra til svakere vekst i både tilbud og etterspørsel», advarer OECD.

Over 100 prosent gjeld

Den største bekymringen gjelder likevel statsfinansene. OECD anslår at underskuddet på statsbudsjettet øker fra 7,5 prosent av BNP i 2024 til over 8 prosent i 2026. Det betyr at statsgjelden vil passere 100 prosent av BNP mot slutten av 2026.

Provenyet fra toll og utgiftskuttene vil isolert sett bidra litt til å bedre balansen.

«Men disse effektene vil mer enn oppveies av svakere proveny på grunn av svakere økonomisk aktivitet», advarer OECD.

– Aksjekorreksjon

Ikke bare er vekstprognosen senket betydelig. OECD understreker videre at usikkerheten er på nedsiden. Dette kan fort føre til store korreksjoner i aksjemarkedene. OECD har også et alternativscenario, hvor tollsatsene heves med 10 prosentpoeng fra «pausenivåene». I så fall vil veksten bremse enda mer opp, inflasjonen stiger raskt og det er stor fare for et globalt aksjefall på 10 prosent.

Les også OECD: Frykter stort aksjefall Om tollsatsene heves igjen etter «tollpausen», kan aksjer globalt falle med 10 prosent, frykter OECD.

I hovedscenarioet stiger arbeidsledigheten til 4,4 prosent innen det neste året, mens inflasjonen mot slutten av 2025 trolig når 3,9 prosent.

Der norske myndigheter særlig får beskjed om å kutte ut næringsspesifikke subsidier til batteriproduksjon og havvind, får USA tilsvarende klar beskjed om å få ned konfliktnivået i internasjonal handel.

– Politikken demper investeringene

«Kutt i føderale utgifter og i offentlig aktivitet må være målrettede, og ikke true vitale offentlige tjenester og forskningsprogrammer», mener OECD.

Les også OECD: Stopp med dette! OECD gir regjeringen klar beskjed: Slutt å subsidiere batterier og havvind!

Det store budsjettunderskuddet og den økende statsgjelden utgjør en finanspolitisk risiko, og det vil kreves store og mange grep over mange år for å dempe denne risikoen.

Som et siste hint til Trump-administrasjonens mange og brå politikkendringer, er rådet fra OECD klart:

«Politikken bør være klar, forutsigbar og konsistent for å minimere de negative effektene fra politisk usikkerhet på aktiviteten og, særlig, på investeringene».