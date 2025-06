Kutter i selskapsskatten

Tysklands sosialdemokratiske finansminister Lars Klingbeil, vil legge frem detaljene om skattepakken i et regjeringsmøte på onsdag, melder Financial Times.

Skatteinsentivene, som blant annet inkluderer skattefradrag for kjøp av nytt utstyr og elektriske biler, er ventet å koste 46 milliarder euro til sammen, frem til 2029. Det tilsvarer drøyt 530 milliarder norske kroner.

Pakken kommer i tillegg til den tyske regjeringens gjeldsfinansierte plan på 1 billion euro – tilsvarende 11,56 billioner kroner – for å modernisere landets industri. Den skal blant annet modernisere Tysklands forsvar, samt gjenopplive en stagnerende industri.

I pakken inngår blant annet at tyske industriselskaper, fra 1. juli, årlig kan skrive av 30 prosent av kostnaden for nytt maskineri og annet utstyr på skatten. Det gjelder for perioden mellom 2025 og 2027.

Fra 2028 vil selskapsskatten reduseres med et prosentpoeng årlig. I dag er den på 15 prosent, og det vil gjøres til den når 10 prosent.

Selskaper vil også kunne depresiere 75 prosent av verdien på nye elektriske biler i løpet av det første året etter de er kjøpt. Dermed reduseres bedriftenes skattbare inntekter.

Planen er ventet å være ferdigbehandlet i de to kamrene i den tyske riksdagen i løpet av sommeren.