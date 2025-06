Trump raser etter svake tall

Federal Reserve-sjef Jerome Powell «må nå senke rentene. Han er utrolig! Europa har senket ni ganger!».

Det er reaksjonen fra president Donald Trump på Truth Social etter ferske jobbtall fra USA onsdag.

Trump har gjentatte ganger forlanget rentekutt fra Powell og Fed. Etter de to seneste rentemøtene har Trump kalt Powell «en idiot» og «en stor taper», og han har sagt at å snakke til Powell er som å snakke til veggen.

Svakeste på to år

Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport viser at det kun ble skapt 37.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i mai.

Det er den laveste sysselsettingsveksten siden mars 2023.

Det er også milevis unna konsensus, som ifølge Trading Economics lå på 115.000.

Den lave jobbveksten i mai kommer etter at også april-rapporten viste overraskende lav jobbvekst. Da var den på 62.000, mens konsensus den gang lå på 108.000. Nå er april-tallet endatil revidert ned til 60.000.

Stabil lønnsvekst

– Etter en sterk start på året har sysselsettingen mistet moment, sier Nela Richardson, sjeføkonom i ADP, i en kommentar til tallene.

– Lønnsveksten var imidlertid lite endret i mai, og holder seg på robuste nivåer, tilføyer hun.

Lønnsveksten i mai oppgis til 4,5 prosent, uendret fra måneden før. For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på 7,0 prosent, mot 6,9 prosent i april, ifølge ADP.

Rapporten viser forøvrig at det var størst jobbvekst i tjenestesektoren i mai, med en økning på 36.000 stillinger.

«Månedens viktigste»

Fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for mai, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Forventningen i forkant er en jobbvekst på 130.000, ned fra 177.000 i april.

«Jobbveksten er nok særlig holdt tilbake av fritids- og serveringssektorene, og dette igjen som følge av redusert internasjonal turisme og offentlig reiseaktivitet,» skrev Handelsbanken Capital Markets i en morgenrapport mandag.

DNB Markets opererer imidlertid med en forventning om en sysselsettingsvekst på 180.000 i mai, opplyste meglerhuset i sin morgenrapport tirsdag.

I JOBB: Jobbveksten i USA økte i mai, viser ferske tall for privat sektor onsdag. Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Arbeidsledighetsraten ventes å være uendret på 4,2 prosent, ifølge Trading Economics.