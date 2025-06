Trump har fått svakeste dollar på to år

Torsdag sank dollarkursen til 10,04 mot norske kroner. Dette er svakeste kurs siden 13. juli 2023, da kursen helt kortvarig falt like under 10 blank.

Så langt i år har dollar sunket fra 11,38, og er dermed 11,8 prosent svakere nå.

Med unntak av noen kaotiske dager rett etter «Liberation Day» 2. april, har dollaren svekket seg jevnt og trutt hele veien og med nye 3,2 prosent bare i løpet av den siste måneden.

Ren dollarsvekkelse

Bevegelsen er i all hovedsak en ren dollarsvekkelse. Kronen har siden nyttår svekket seg langt mindre mot euro, 2,2 prosent, og ligger nesten nøyaktig på samme nivå som for ett år siden.

Dette er også tydelig i kursforholdet mellom euro og dollar. Rundt nyttår var de to valutaene nesten like mye verdt, og man måtte ut med bare 1,03 dollar for en euro. Nå er kursen 1,15.