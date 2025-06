Kutter renten

Fra 21 prosent kuttes russernes sentralbank renten med et helt prosentpoeng, til 20 prosent.

Sentralbanken begrunner rentekuttet med at inflasjonspresset fortsetter å avta.

De offisielle tallene fra Russlands statlige statistikkbyrå viste i april en inflasjon på 10,2 prosent, og en kjerneinflasjon på 9,2 prosent. Det var en nedgang fra mars, da inflasjonen og kjernen var på henholdsvis 10,2 og 9,65 prosent.

Det er knyttes imidlertid liten tillit til de offisielle statistikkene om russisk økonomi.

Blant annet skriver Etteretningstjenesten i sin trusselvurdering for 2025 (Fokus) at Russland selv hevder at landets økonomi er sterk, men at realiteten er en annen.

«Russiske myndigheter manipulerer økonomiske data for å skape inntrykk av at Russland bærer krigens økonomiske kostnader godt, at sanksjonene ikke biter og at økonomien er i vekst», skrev Etteretningstjenesten i rapporten fra første kvartal.