Sysselsettingsveksten i USA sank, men mindre enn ventet, i mai. Etter 147.000 nye sysselsatte i april, kom 139.000 i mai. Samtidig ble tallene for de to foregående månedene revidert ned med totalt 95.000 personer, så helhetsbildet av det amerikanske arbeidsmarkedet er noe kjøligere måned for måned.

Arbeidsledigheten holdt seg imidlertid uendret på 4,2 prosent. Dermed ble lønnsveksten, som økte fra 0,2 til 0,4 prosent største endring denne gangen.

Lavere skyggeforventninger

Lange renter steg 4-5 punkter på nyheten. Det skyldes trolig at markedsforventningene hadde sunket lavere enn offisielle konsensusestimater de siste dagene.

– Vi har fått svake sysselsettingstall fra ADP-rapporten og en økende trend i antallet nye som søker dagpenger, sier sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

– Dette trakk nok «skyggeforventningene» ned, tror han.

– Men i sum ble dette nok en måned med OK sysselsettingsvekst, og det er ennå ikke tegn til noen kraftig oppbremsing for USA etter toll-utspillene.

– Venter og ser

Disse små utslagene i arbeidsmarkedstallene gir neppe Federal Reserve grunnlag for å kaste om på sin vente-og-se-linje.

– Flere myke indikatorer, som sentimentundersøkelsene, er blitt svakere, men harde tall holder seg godt oppe.

– Slik det ser ut nå, når tror du Fed kommer med rentekutt?

– Det er umulig å tidfeste. Når usikkerheten er økt så mye, blir man mer avhengig av løpende data. Fed vil heller handle i etterkant, når de ser at data bekrefter deres forventninger. Fed vil skyve ting foran seg til de ser at utslagene blir så store som konsensus venter. Det er først når Fed er trygg på at retningen er endret at de vil gjøre noe.

Kommende uke kommer inflasjonstall for USA for mai. Konsensus venter en økning på 0,1 prosentpoeng på CPI.

– Man går liksom og venter på en ketchup-effekt. Først da vil Fed adressere det de ser, tror Martinsen.

– Det betyr fort at vi må vente til andre halvår, kanskje utpå høsten.