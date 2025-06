Nytt Trump-angrep: – Han er en katastrofe

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger mast om rentekutt fra sentralbanken Federal Reserve og Fed-sjef Jerome Powell, som han nå bare omtaler som «Too Late».

FÅR SÅ ØRENE FLAGRER: Jerome Powell, sentralbanksjef i USA. Foto: Al Drago/Bloomberg

Fredag er Trump ute med nye krav om rentekutt fra Powell – i kjølvannet av den nye arbeidsmarkedsrapporten for mai, som viste at sysselsettingsveksten utenfor landbruket sank fra april, men med mindre enn ventet.

«Det er ennå ikke tegn til noen kraftig oppbremsing for USA etter tollutspillene,» kommenterer Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, overfor Finansavisen etter jobbtallene.

Vil ha kutt på helt prosentpoeng

På Truth Social skriver Trump fredag ettermiddag norsk tid at Powell er «en katastrofe». Han skriver at «Europa har hatt ti rentekutt, vi har hatt ingen».

«Til tross for ham, gjør landet vårt det fantastisk. Gå for et fullt poeng,» oppfordrer Trump, som altså er ute etter et rentekutt på et helt prosentpoeng.

Feds seneste rentekutt kom i desember, da sentralbanken kuttet til intervallet 4,25–4,50 prosent.

Den europeiske sentralbanks seneste kutt kom torsdag denne uken – ESBs åttende rentekutt siden toppen i fjor.

– Koster oss en formue

Neste rentebeslutning fra Fed og sentralbanksjef Powell ventes 18. juni.

«Hvis "Too Late" i Fed kan KUTTE, vil vi redusere rentene betraktelig, både lange og korte, på gjeld som snart forfaller,» skriver Donald Trump.



Han hevder at det er «så å si ingen inflasjon (lenger)», og mener Powell bare kan heve styringsrenten igjen dersom inflasjonen skulle komme tilbake.

«Han koster landet vårt en formue. Lånekostnadene burde være MYE LAVERE,» skriver Trump.