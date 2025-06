Tre O’er som forklarer norske renter

Det samme gjelder realøkonomien. Fastlands-BNP har vokst 10 prosent i Norge, drøyt 9 prosent hos handelspartnerne. Konsumet – den største delen av økonomien – opp rundt 7 prosent både her og der. Sysselsettingen? Litt sterkere i Norge, men det skyldes mest at fallet under pandemien var dypere hos handelspartnerne. Ikke bare er utviklingen siden 2018 lik – også de årlige vekstratene de siste årene har fulgt hverandre tett.

Dette er et viktig poeng, for det utfordrer mye av retorikken om at Norge er et annerledesland i økonomisk forstand. Vi har lignende institusjoner, lignende økonomisk struktur og konjunktursykluser som våre naboland. Når vi ser bort fra nasjonale særegenheter, er de store trekkene i makrobildet overraskende samstemte.

Hvorfor høyere renter?

Men så kommer vi til rentene – og her finner vi den store forskjellen. Norske renter er vesentlig høyere. De korte 2-års swaprentene ligger nå 1,8 prosentpoeng over nivået hos handelspartnerne – det høyeste på mer enn ti år, med unntak av en kort periode i 2019. Siden inflasjonsmålet ble innført, har norske renter i snitt ligget ett prosentpoeng over handelspartnerne, og bare i to korte perioder har forskjellen vært negativ.

Så hvorfor er rentene høyere i Norge, når økonomien ellers ser ut til å utvikle seg omtrent som hos våre handelspartnere? Gitt at inflasjonen er lik, betyr dette at realrentene i Norge har vært høyere. Normalt ville det bremset veksten, men det har det ikke gjort.

Samlet har disse to stått for et årlig vekstbidrag til BNP på om lag ett prosentpoeng.

Forklaringen ligger i vekstimpulsene. Norsk økonomi har to sektorer som i stor grad er upåvirket av renteendringer – oljeinvesteringene og offentlig sektor. Samlet har disse to stått for et årlig vekstbidrag til BNP på om lag ett prosentpoeng. Ikke tilfeldig tilsvarer dette også den historiske rentedifferansen.

Logikken er enkel. Når oljeinvesteringene eller offentlig etterspørsel vokser sterkt, som nå, er det begrenset med kapasitet for andre deler av økonomien til å vokse uten at inflasjonen tiltar. Norges Bank må svare med høyere renter enn handelspartnerne. I perioder med lavere bidrag fra disse sektorene, er rentedifferansen også mindre.

Gass og brems

Ser vi på figuren som justerer de norske rentene for vekstbidragene fra olje og offentlig sektor, ser vi at forskjellene mot handelspartnerne krymper betydelig. Det antyder at mye av rentedifferansen kan forklares av konjunkturelle forhold, og at det særnorske ligger i hvor vekstimpulsene stammer fra.

Den makroøkonomiske utviklingen i Norge og blant våre viktigste handelspartnere er over tid veldig lik. Det gir kanskje mening. Vi har nokså like institusjoner, tenker likt og handler likt. Til tross for at vi liker å fremheve våre særegenheter, er det hvilke sektorer som bidrar til vekst i økonomien som har utslagsgivende effekt for forskjellen i rentenivået. Omverdenen setter rammene. Oljeinvesteringene gasser eller bremser. Offentlig sektor leverer en jevn strøm av vekst.

Vil du forstå utviklingen i norske renter, kommer du langt med å ha kontroll på de tre O’ene.