I en fersk rapport fra Citigroup kommer det frem at meglerhuset nå utsetter deres prognoser for amerikansk rentekutt fra juli til september i år.

Samtidig venter nå meglerhuset kun tre rentekutt i USA i 2025, ned fra fire, etter «månedens viktigste tall» som ble lagt frem fredag. Det skriver Reuters.

Totalt venter Citi tre rentekutt på 25 basispunkter hver, fordelt på september, oktober og desember. Videre anslår det to like store rentekutt i januar og mars neste år. Til sammenligning har markedet priset inn to rentekutt på 25 basispunkter innen desember i år.

I rapporten kommer det også frem at meglerhuset øker kursmålet for den brede S&P 500-indeksen, fra 5.800 til 6.300 ved utgangen av året. Indeksen stod i 6.000 ved børsslutt fredag, så de nye forventningene legger til rette for en videre oppgang på 5 prosent i år.

Ifølge Reuters var fornyet optimisme for selskapenes inntjeningsstyrke, og den økende veksttakten drevet av kunstig intelligens, blant årsakene til oppjusteringen.

139.000 nye jobber

Fredagens jobbtall fra USA viste at det ble skapt 139.000 nye jobber i mai, ned fra 147.000 jobber i april.

Det var god spredning i forhåndsestimatene. På forhånd var Bloomberg-konsensus på 126.000 nye jobber, mens DNB Carnegie spådde 180.000 nye jobber.

Jonathan Luey i Goldman Sachs sa på forhånd at det er nå konsekvensene av Donald Trumps toller på den såkalte Liberation Day begynner å vise seg i harde data.

«Analyser fra Goldman om tidligere handelssjokk antyder at hard data begynner å vise svakhet omtrent 60 dager etter selve hendelsen», skrev Luey.