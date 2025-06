Saken oppdateres

I mai var inflasjonen 3,0 og kjerneinflasjonen 2,8 prosent.

Norges Bank ventet henholdsvis 2,7 og 3,1 prosent, mens tallene måneden før var 2,5 og 3,0 prosent.

En viktig grunn til at samlet inflasjon steg, var at strømprisene i mai i fjor falt mye, over 15 prosent. Mai i fjor er nå ute av tolvmånedershorisonten.

I mai i år bidro også matprisene mye til den økte inflasjonen. Fra april til mai alene økte norske priser med 0,4 prosent. Dette er en uvanlig stor månedsøkning.

SSB forklarer mye av prisøkningen på mat med at forrige måned var preget av påsken.

Ikke juni-kutt

DNB Carnegie, som på forhånd ventet et fall i kjerneinflasjonen, og Handelsbanken Capital Markets, som ventet en økning i kjerneinflasjonen, mente begge at det skulle svært mye til i disse inflasjonstallene før det ville påvirke Norges Banks rentesetting neste uke. Norges Banks nåværende plan er å kutte renten i september, hvis det ellers går som ventet.

– Nedgangen i kjerneinflasjonen er viktigere enn økningen i totalinflasjonen, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Carnegie nå.

– Bak økningen i totalinflasjonen er det nå en særlig stor baseeffekt, understreker han.

– Vi ser en tendens til at kjerneinflasjonen utvikler seg noe svakere enn Norges Bank har ventet. Det trekker isolert sett i retning av en tidligere rentenedgang, tror han.

SIKRERE: Fallet i kjerneinflasjonen gjør at Kyrre Aamdal blir mer trygg på et rentekutt i september. Foto: Iván Kverme

– Samtidig er nedgangen ikke stor til å gi et kutt ved det kommende møtet. Det er mer snakk om et styrket grunnlag for å kutte i september, slik Norges Bank tidligere har indikert, mener Aamdal.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets tenker omtrent likt:

– Prisveksten de siste par månedene har vært to til tre tideler lavere enn ventet av Norges Bank – godt nytt, med tanke på utsikter til rentekutt til høsten.

Før Hov konkluderer om neste ukes rentemøte vil han se torsdagens tall fra regionalt nettverk, men han holder fast ved høstens rentekutt.