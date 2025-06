Verdensbanken kutter i sin globale vekstprognose for året med 0,4 prosent til 2,3 prosent. Det fremkommer i bankens halvårlige rapport, tirsdag.

Banken senker vekstutsiktene for 70 prosent av verdens land. Blant disse er USA, Kina, Europa og seks regioner i fremvoksende markeder. Kuttene er gjort i forhold til prognosene fra januar, før Trump-administrasjonen inntok Det hvite hus.

Med påfølgende innføringer - og utsettelser - av tollsatser, har Trump snudd opp-ned på den globale handelen. Siden Trump tok over makten har han hevet USAs effektive tollsats fra under 3 prosent til et tosifret nivå og det høyeste på nesten hundre år, noe som har utløst en rekke gjengjeldelstiltak fra Kina og andre land.

– Usikkerheten en kraftig brems

Usikkerheten som rår i de globale markedene rundt USAs nye tollregime, legger til rette for at 2020-årene kan bli det svakeste tiåret siden 1960-årene, skriver banken.

– Usikkerheten er fortsatt en kraftig brems [for verdensøkonomien], som tåke på en rullestripe. Den gjør at investeringene bremser opp og skjuler utsiktene, uttaler Verdensbankens visekon­sulentøkonom Ayhan Kose til Reuters.

Verdensbanken anslår en årlig global vekst i bruttonasjonalprodukt på kun 2,5 prosent frem til 2027, som er det laveste tiårsgjennomsnittet siden 60-tallet.

Verdenshandelen anslås på samme tid å vokse med 1,8 prosent i 2025, ned fra 3,4 prosent i 2024. Disse prognosene bygger på tollsatsene per slutten av mai, inkludert en 10 prosent amerikansk importtoll.

Struper USA-prognosene

Videre kutter rapporten i vekstprognosen for USA med 0,9 prosentpoeng fra januarprognosen til 1,4 prosent. Også utsiktene frem mot 2026 senkes med 0,4 prosentpoeng til 1,6 prosent.

Økte handelshindre, «rekordhøy usikkerhet» og økt volatilitet i finansmarkedene ventes å tynge privat konsum, handel og investeringer, heter det i rapporten.

For eurosonen kuttes vekstanslaget med 0,3 prosentpoeng til 0,7 prosent, og for Japan med 0,5 prosentpoeng til 0,7 prosent.

De fattigste vil rammes hardest

Rapporten slår også fast at det vil være de fattigste landene som vil rammes hardest. Innen 2027 vil utviklingsøkonomienes BNP per innbygger ligge 6 prosent under nivået før pandemien.

Banken tror det vil kunne ta disse landene, foruten Kina, to tiår å ta igjen økonomiske tap fra 2020-tallet.

For Kinas del står januarprognosen uendret på 4,5 prosent fra januar. Verdensbanken bemerker at Beijing fortsatt har rom for både pengepolitiske og finanspolitiske tiltak for å styrke økonomien og stimulere til vekst.

Mexico, som er tungt avhengig av handel med USA, fikk vekstanslaget kuttet med hele 1,3 prosentpoeng til 0,2 prosent i 2025.