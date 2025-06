Da Russlands sentralbank i forrige uke kuttet styringsrenten fra 21 til 20 prosent , var forklaringen at prispresset fortsetter å avta. Men selv om faktisk inflasjon er på vei ned, er inflasjonsforventningene blant forbrukerne ennå høye, melder Reuters.

STIGER I PRIS: Russiske poteter. Foto: NTB

Dette henger tett sammen med potetprisene, som etter fjorårets kraftige fall i avlingene har tredoblet seg – og vært en viktig årsak til den stramme pengepolitiske linjen i et land hvor maten utgjør 40 prosent av priskurven som ligger til grunn for inflasjonsberegningene.

Til sammenligning utgjør mat omtrent 14 prosent av priskurven i utviklede økonomier som USA.

Les også Putin investerer tungt: – Russland gjenreises Russland ruster opp forsvaret til nivåer vi ikke har sett siden den kalde krigen.

– Potetprisene er galskap

– Det er galskap. Poteter har alltid vært veldig billige. Til denne prisen kjøper jeg dem ikke – jeg tror få gjør det, sier pensjonisten Tamara til nyhetsbyrået utenfor en butikk i lavpriskjeden Pyaterochka i Moskva.

Pyaterochka selger ifølge Reuters poteter fra 2024-avlinger for 84 rubler (1,06 dollar) pr. kilo. Fra nye avlinger er gjennomsnittlig kilopris 120 rubler (1,53 dollar), mot 43 rubler på samme tid i fjor.

ERKJENNER MATPROBLEM: Russlands sentralbanksjef Elvira Nabiullina. Foto: NTB

Slike kilopriser overgår selv Storbritannias største supermarkedskjede Tesco, som tar rundt 0,92 dollar kiloen.

Samtidig har prisene på løk, kål, rødbeter, gulrøtter og andre ingredienser i rødbetsuppe – en populær rett i Øst-Europa og ifølge nyhetsbyrået et ofte brukt mål på matinflasjon – også økt kraftig.

Les også – Dette setter en farlig presedens 3 milliarder euro i frossede russiske midler ble i mai utbetalt til vestlige investorer. Ukraina mener utbetalingen truer med å svekke Europas forhandlingsposisjon overfor Russland.

– Kjøper ikke TV-er daglig

Sentralbanksjef Elvira Nabiullina erkjente problemet på pressekonferansen etter forrige ukes rentemøte.

BEROLIGER: Russlands landbruksminister Oksana Lut. Foto: NTB

– Folk kjøper ikke smarttelefoner og TV-er daglig. De kjøper mat. Om matprisene stiger raskere, skaper det høye inflasjonsforventninger, sa hun.

Reuters betegner matvarekrisen som en overraskelse for Kreml og president Vladimir Putin, som har dratt frem landbruket som en suksesshistorie til tross for kraftige prisøkninger på egg og smør tidligere i år.

Svaret har vært å øke importen. Egypt har tredoblet sine potetleveranser til Russland, mens reserveleverandøren Hviterussland har tømt sine lagre.

Les også Analytiker: – En episk fiasko Ukrainas oppsiktsvekkende droneangrep skal ha ødelagt eller skadet 10-12 russiske bombefly, av en type som ikke lenger er i produksjon. Eksperter mener Russland «utvilsomt» er svekket.

Dobbel inflasjon for fattige

Den russiske landbruksministeren Oksana Lut har beroliget med at årets avlinger vil bli bedre og derfor bidra til å stabilisere prisene fra juli. Faktum nå – ifølge tenketanken TsMAKP som gir råd til de sentrale myndighetene – er ifølge nyhetsbyrået likevel at inflasjonen for de fattigste oversteg 20 prosent i april.

Offisielle tall fra Russlands statlige statistikkbyrå viste i april en inflasjon på 10,2 prosent, og en kjerneinflasjon på 9,2 prosent.

– Lavinntektsgrupper som pensjonister og offentlig ansatte rammes mye hardere av inflasjon, sier den tidligere sentralbanktoppen og opposisjonelle økonomen Sergej Aleksasjenko, som nå lever i eksil i USA.