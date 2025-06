Inflasjonen i USA var på 0,1 prosent på månedsbasis og 2,4 prosent på årsbasis i mai, viser ferske CPI-tall onsdag. Måneden før var tallene henholdsvis 0,2 og 2,3 prosent.

Det er første gang på fire måneder at årsveksten tiltar, etter at den i april hadde falt til det laveste nivået siden februar 2021.

Den var like fullt lavere enn ventet. Ifølge både Trading Economics og estimater hentet inn av Bloomberg var det på forhånd spådd en økning til 2,5 prosent.

Les også Andreassen om lav inflasjon: – Fed kan begynne å kutte Inflasjonen holder seg uventet lav i USA. – Hvis Fed ikke kutter renten nå, vil nøkkeltallene fortsette å svekke seg i tiden fremover, tror Jan L. Andreassen, Eika Gruppen.

Månedsveksten var ventet å være uendret på 0,2 prosent.

Stor kjerneoverraskelse

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, står imidlertid for den største overraskelsen onsdag.

PRISVEKST: Her en Costco-kunde i Vallejo i California. Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Månedsveksten på 0,1 prosent tok samtlige økonomer på sengen – ikke én eneste av de 73 økonomene Bloomberg hadde hentet estimater fra i forveien, hadde spådd dette. Konsensus var i stedet på 0,3 prosent.

I april var månedsveksten på 0,2 prosent.

Årsveksten i kjerneinflasjonen var uendret på 2,8 prosent, men var ifølge forhåndsestimatene ventet å øke til 2,9 prosent. Dermed blir den værende på det laveste nivået på fire år.

Les også Årets første opptur i USA Selv om usikkerheten stadig er uvanlig høy blant amerikanske bedrifter, er den samlede stemningen på vei opp igjen etter flere måneder med fall.

Ser flere rentekutt

– Til og med Trump kan bli glad av dette, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge om de nye tallene.

Han mener dette er gode nyheter da det er mange som har fryktet at president Donald Trumps politikk skal gi høyere inflasjon.

– I mai var det mye styr med tollsatser, og for hver måned som går uten at inflasjonen tar av, vil det etter hvert kunne legge til rette for flere rentekutt, sier Knudsen.

Prisene på mat, transporttjenester og nye og brukte biler trakk opp totalinflasjonen i mai, mens huslykategorien hadde lavere prisvekst enn i april. Videre rapporteres det om et 3,5 prosents fall i energiprisene på årsbasis samt vedvarende prisfall for bensin og fyringsolje.