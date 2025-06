Etter tirsdagens uventet lave kjerneinflasjon, har utsiktene til et rentekutt i høst blitt forsterket. Kjerneinflasjonen falt fra 3,0 til 2,8 prosent. Månedsveksten har de siste månedene vært godt innenfor rekkevidde av Norges Banks inflasjonsmål på 2,0 prosent, om trenden holder seg.

Tallene de siste månedene tyder langt på vei på at det markante hoppet i inflasjonen i februar var forbigående. Inflasjonsoppgangen i februar var spikeren i kista for det varslede rentekuttet i mars, og Norges Bank har i stedet indikert et trolig kutt i september.

De som ventet et rentekutt allerede kommende uke fikk torsdag en kalddusj. Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder om ganske høy, og stabil, aktivitet, og krisebransjene bygg og handel ser ut til å komme seg opp i plan igjen.

Kutt i september og desember?

– Tallene er helt på linje med Norges Banks syn, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

– Vi har fått litt lavere inflasjonstall, men jeg tror Norges Bank ser gjennom det. Deres oppfatning av pris- og lønnsdynamikken er neppe endret av dette, mener han.

– Det betyr at rentebanen neste uke blir nedjustert, men bare veldig beskjedent. Norges Bank har guidet for inntil to rentekutt i år. Kanskje blir de nå tydeligere på kutt både i september og desember, tror Hov.

For 2026 tror Handelsbanken nå at Norges Banks nye rentebane kan indikere en mulighet for tre kutt.

Hov er imidlertid veldig klar når det gjelder rentemøtet til uken:

– Det er absolutt ingen grunn til å spekulere om noe kutt nå. Norges Bank trenger heller ikke jazze opp forventningene til et mulig kutt i august.

– Ikke juni

Også sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets tror rentebanen blir senket noe.