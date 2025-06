Etter åtte rentekutt det siste året signaliserer Den europeiske sentralbanken (ESB) at pengepolitikken nærmer seg et vendepunkt.

– Denne pengepolitiske syklusen nærmer seg slutten, ettersom inflasjonen på mellomlang sikt stabiliserer seg rundt målet, sier Isabel Schnabel, rådsmedlem i ESB, ifølge Bloomberg.

Inflasjonen i rute

Ifølge de nyeste ESB-prognosene ventes kjerneinflasjonen å ligge på 1,9 prosent i både 2026 og 2027. Den samlede inflasjonen ventes å falle til 1,6 prosent i 2026, før den stiger til 2 prosent i 2027 - som er ESBs inflasjonsmål.

Schnabel uttrykte liten bekymring for en midlertidig inflasjonsnedgang, og sa det ikke er fare for at inflasjonsforventningene svekkes.

Hun understreket at renteendringene nå har fått godt gjennomslag i økonomien, og at det ikke lenger er vanskelig eller dyrt for husholdninger og bedrifter å låne penger. Samtidig beskrives vekstutsiktene som stabile, til tross for usikkerheten rundt handelskonflikten.

Toll og valutarisiko

Både energipriser og valutakurs trekkes frem som volatile faktorer som kan påvirke inflasjonen i begge retninger.

Hun advarer også om at amerikanske tolltiltak kan bli inflasjonsdrivende dersom de utløser tilbudssidesjokk, og ikke bare rammer etterspørselen.

På vekstsiden trekker hun frem privat konsum som en sentral drivkraft i eurosonens økonomi, sammen med en bedring i industri og bygg. Svakere eksport demper etterspørselen, men dette vil motvirkes av finanspolitisk stimulans – særlig i form av økte investeringer i forsvar og infrastruktur i Tyskland.

Flere rådsmedlemmer i ESB antyder at kuttsyklusen nærmer seg slutten. Én av dem er Gediminas Simkus, som peker på usikkerhet knyttet til amerikansk handelspolitikk.