USAs president Donald Trump har flere ganger uttrykt sin misnøye med at Federal Reserve-sjef Jerome Powell ikke har kuttet renten, og torsdag rettet han et nytt, kraftig angrep mot den amerikanske sentralbanksjefen.

Presidenten gjentok kravet om at Fed må kutte renten med ett helt prosentpoeng – et tiltak som ifølge Trump vil spare USA for hundrevis av milliarder dollar årlig i rentekostnader.

«Vi kommer til å bruke 600 milliarder dollar i året på grunn av én dumskalle som sitter der og sier: «Jeg ser ikke nok grunn til å kutte rentene.» Jeg må kanskje tvinge frem noe», sa Trump ifølge Financial Times til journalister med henvisning til Powell.

Trump spesifiserte ikke hva denne «tvangen» innebærer, men la til at han ikke vil sparke Powell før utgangen av hans periode i mai 2026.

Inflasjonsfrykten overdrevet?

Dette siste angrepet på Powell kommer mindre enn en uke før neste rentemøte i Fed, der sentralbanken ventes å å holde styringsrenten uendret på intervallet 4,25-4,50 prosent. Powell har i år pauset kuttsyklusen han startet i fjor av frykt for at Trumps aggressive tollregime vil slå ut i høyere inflasjon.

Tidligere denne uken tok den lave mai-veksten i USAs kjerneinflasjon likevel en hel analytikerstand på sengen, og sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener tallene gir Fed rom for nye rentekutt.

– Kutter ikke Fed renten nå, vil nøkkeltallene fortsette å svekke seg i tiden fremover, sa han til Finansavisen, og påpekte at en potensiell tolleffekt på inflasjonen ikke er en god grunn for Powell til å holde igjen.

– Så lenge økt toll ikke slår ut i lønnsveksten, er det ikke så farlig. Da gir tollen bare en engangseffekt, fortsatte Andreassen.

– Risikerer å bli en skyteskive

Financial Times påpeker at finansminister Scott Bessent – selv trukket frem som en mulig Powell-etterfølge r – overfor Barron's i oktober foreslo å opprette en stilling som «skyggesentralbanksjef.» Men Fed-observatører er skeptiske.

– Markedene vil ikke rette seg etter en person som ennå ikke er bekreftet som medlem av Fed-styret – og langt mindre som leder. Hvis målet er virkelig å ryste investortilliten i et allerede spent marked for statsobligasjoner, er det bare å sørge for at det finnes konkurrerende stemmer om hva Fed kommer til å gjøre, forklarer managing partner Doug Rediker i International Capital Strategies overfor avisen.

– Jo tidligere Trump utpeker noen, desto større er sjansen for at vedkommende sier eller gjør noe som gjør dem til en skyteskive – og gir folk grunn til å motsette seg dem, legger han til.