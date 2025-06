Prisveksten ligger fortsatt over inflasjonsmålet, og tross usikkerhet ute i verden, går det fortsatt relativt godt i norsk økonomi, er resonnementet i NHOs andre versjon av Økonomisk overblikk i 2025.

De spår kun ett rentekutt i år, i september. Deretter kommer det to neste år og ett i 2027, er prognosen.

Trump-fokus

Som alle andre økonomiske skriverier de siste månedene, tilegnes mye plass i rapporten til konsekvensene av det amerikanske tollsjokket. 2. april innførte USAs president Donald Trump 10 prosent minimumstoll på all vareimport til USA og deretter en straffetoll mot en rekke andre land.

Siden har det vært en lang rekke endringer og U-svinger i den amerikanske presidentens politikk, som ikke har bidratt til ro i verdensøkonomien.

NHO konstaterer både at Trump og hans republikanske parti er overbevist om at frihandel er negativt, og at Trumps klassiske metode med konstante overraskelser og vendinger neppe vil endre seg.

Mer proteksjonisme generelt

Det er heller ikke bare Trump som står for proteksjonistisk politikk i dag:

– Siden finanskrisen har verden gått i en mer proteksjonistisk retning, skriver NHO i rapporten.

Dette tilskriver de både motstand mot globalisering og uro og konflikter i verden. Det går hardt utover de langsiktige utsiktene til norsk økonomi, som allerede sliter med demografi og lav produktivitetsvekst.

Forsvar trekker opp veksten

Rapporten trekker imidlertid fram en rekke grunner til å være positiv på kort sikt: Europa bruker store summer på forsvar, som trekker opp veksten. Samtidig faller prisveksten, og med det også rentene.

Siden mars er anslagene for vekst noe nedjustert, men i industrilandene anslår NHO en vekst på 1,25-1,5 prosent i år.

Norsk økonomi er heller ikke direkte rammet av tolløkningene fra USA, og det virker ikke foreløpig særlig sannsynlig at EU oppretter sin egen tollmur som rammer Norge.

Pessimistisk næringsliv, ivrige forbrukere

– Vi fastholder derfor at norsk økonomi vil få et forsiktig oppsving i år, med en fastlandsvekst på 1,7 prosent, etter 0,6 prosent vekst i fjor, heter det i rapporten.

Dette drives av vekst i det private forbruket, som er vekket til liv av to gode lønnsoppgjør. Offentlig forbruk og oljeinvesteringer øker også. Boliginvesteringer og bedriftsinvesteringer har på sin side falt.

Næringslivet har generelt vært relativt pessimistisk de siste par årene, både på grunn av usikkerhet om framtida, arbeidskraft, høye priser og endringer i rammevilkårene.