Clash of the Titans

Teknologirivaliseringen er særlig interessant. Narrativet mellom supermaktene er at den parten som vinner det teknologiske kappløpet vil vinne stormaktsrivaliseringen. I den potten ligger alt fra AI og batteriteknologi til TikTok. Om ikke Deepseek var et sputnik-moment, så ble det i hvert fall feiret i Kina som et teknologisk fremskritt på AI-fronten – til tross for deres begrensede tilgang på avanserte databrikker.

Dumping av obligasjoner?

Som følge av at Kina eksporterer mer til USA enn motsatt, vil det fra et tollståsted være mer USA kan legge toll på enn motsatt. Sånn sett har Trump rett i at han har overtaket, om man ignorerer at amerikanske husholdninger rammes av høyere priser, redusert kjøpekraft og lavere økonomisk vekst. Virkemiddelbruken vil dermed skifte og variere avhengig av hvilke slag man vil vinne.

Under konfrontasjonen i april var det noen som spekulerte i hvorvidt Kina ville bruke sin beholdning av amerikanske statsobligasjoner aktivt for å ramme USA. Ved å selge («dumpe») statsobligasjoner, skulle det bidra til å drive opp rentene og ramme den amerikanske økonomien finansielt. Dette skjedde neppe og vil trolig heller ikke skje – med mindre det oppstår et ekstremtilfelle av konfrontasjon som vi fremdeles er langt unna nå. For det første rammer det Kina selv finansielt ved at verdien på deres «sparepenger» faller. For det andre ville den amerikanske sentralbanken lett kunne kjøpe statsobligasjoner dersom rentene rammet økonomien, med såkalte kvantitative lettelser.

«Sell America»

Selv om ikke Kina har stått i fronten for å selge amerikanske aktiva, har tydeligvis noen andre gjort nettopp det siden nyttår. Handelskrigen mot Europa og resten av verden kan ha bidratt til et skifte fra «US Exeptionalism» til narrativet «Sell America» på rekordtid. Det kraftige dollarfallet kan være et tegn på det. Moody’s nedgradering av amerikanske statsobligasjoner hjalp heller ikke, i en tid hvor «One Big Beautiful Bill» skal gjennom med fortsatt store budsjettunderskudd i statsfinansene. I den grad Trump ønsker å svekke reservevalutastatusen og dollaren, så har han delvis lykkes.

Konsekvensene for Europa og EU kan også være store. På et geopolitisk plan kan man si at Liberation Day dytter Europa og EU nærmere Kina, noe som bidrar til å svekke den «felles fronten» man over tid har prøvd å bygge opp. På et økonomisk plan kan man si at konsekvensene er delte. Frykten er at varene som ellers skulle til USA blir omdirigert til Europa og blir dumpet her, noe som vil ramme europeisk industrisektor. På den positive siden vil det føre til lavere priser, mer kjøpekraft og trolig lavere renter.

Mer enn en handelskrig

Neste milepæl er nå 9. juli og den 90 dagers pausen som utløper for alle andre land foruten om Kina. EU er giganten blant økonomiene som må ha landet en deal før fristen. Utfallet der kan gi en pekepinn på hvordan handelskrigen mellom USA og Kina fortsetter i august. Konsensus er at det blir en form for deal med EU eller en ytterligere pause, men det vil trolig bidra til å forsterke inntrykket av TACO (Trump Always Chickens Out). Det er neppe noe Trump ønsker for sitt selvbilde.

Uansett blir det vi så i april neppe den siste konfrontasjonen mellom stormaktene USA og Kina. Selv om resesjonsfrykten har avtatt og de fleste markedene har hentet inn fallet etter Liberation Day, vil denne stormaktsrivaliseringen fortsette. Det er mer enn en handelskrig – det er en kamp om global innflytelse, teknologisk overlegenhet og økonomisk makt. Forhandlingene og pausene kjøper tid for begge parter, men vil neppe stoppe den langsiktige «skilsmissen» mellom landene. Titanenes kamp vil forme fremtiden, og ingen kan stå uberørt på sidelinjen.