Det blir neppe noe signaler om rentekutt fra den amerikanske sentralbanken når de møtes i Washington neste uke, skal man tro økonomer som Bloomberg har snakket med.

Ifølge nettavisen vil det kunne nemlig ta flere måneder før Federal Reserve (fed) vil kunne få en klar oversikt over hvordan de politiske endringene fra Trump-administrasjonen vil påvirke den amerikanske økonomien.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av nettavisen, mener over 90 prosent av økonomene at september vil være det tidligste tidspunktet for at Federal Reserve vil få nok klarhet til å få oversikt over de økonomiske effektene. Noen økonomer mener også man ikke vil kunne se effektene før i fjerde kvartal.

Derfor må man mest sannsynlig vente helt til september før fed i det hele tatt vurderer å endre styringsrenten.

Gjennomsnittet viser at økonomene likevel forventer rentekutt på 25 basispunkter i både september og desember senere i år.

Venter mindre vekst

Ifølge Bloomberg mener halvparten av respondentene at Trumps politikk utgjør en like stor trussel for landets inflasjon som mot sysselsettingen. De resterende økonomene var delt på hvilken av de to som er mest utsatt.

Effektene av Trumps tollregime har derimot latt vente på seg. Inflasjonen steg mindre enn ventet i mai, mens arbeidsledigheten er stabil på 4,2 prosent.

Det økonomene derimot venter å høre fra fed neste uke, når de legger frem sine økonomiske prognoser, er at de kommer til å nedjustere vekstanslaget for året sammenlignet med anslaget fra mars.

Til sammenligning er økonomene mer optimistiske, da andelen som forventer en resesjon i løpet av de neste 12 månedene har falt fra 26 til 10 prosent siden slutten av april.

«Fed vil fortsatt prioritere risikoen for økte inflasjonsforventninger, men etter hvert som arbeidsledigheten beveger seg lengre bort fra nivået for full sysselsetting, vil de vri fokuset mot å støtte økonomien og arbeidsmarkedet,» skrev Scott Anderson, sjeføkonom i BMO Capital Markets, i en kommentar til Bloomberg.