Slik ender ukens rentemøter

Sentralbank-watchers har startet på en usedvanlig travel uke. Ikke mindre enn seks sentralbanker avholder rentemøter.

Sett med norske øyne er trolig Norges Banks rentebeslutning torsdag den mest interessante. Det skal svært mye til for at Norges Bank ikke viderefører dagens styringsrente på 4,50 prosent. Det mest spennende blir derfor hvilke signaler sentralbanken gir om renten videre.

Les også Bommene som tilsier rentekutt Det går ikke fullt så godt med norsk økonomi som Norges Bank ventet. De fleste av Norges Banks prognosebommer tilsier lavere rente.

Finansavisen har tidligere omtalt vurderingene fra blant andre Handelsbanken Capital Markets og Nordea Markets, som begge tror rentebanen blir senket noe. Det betyr at det ventede rentekuttet i september blir enda mer sikkert, samtidig som sannsynligheten for nok et rentekutt i desember øker.

Også DNB Carnegie er i samme leir, i likhet med Swedbank. Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen tror Norges Banks pengepolitiske komite holder igjen første rentekutt til over sommeren, men også signaliserer kutt både i september og desember. Lavere inflasjon enn ventet, et kjøligere boligmarked og svakere vekst og lavere renteforventninger internasjonal teller trolig mer enn tegn på at norsk vekst hittil har vist seg overraskende sterk, skriver Martinsen i en forhåndsvurdering.

KUTTER IKKE: Men de fleste økonomer tror at Ida Wolden Bache og Norges Bank vil indikere flere kutt utover året. Foto: Eivind Yggeseth

NHO lander imidlertid motsatt i sin forhåndsvurdering, og mener vekstsignalene for norsk økonomi får Norges Bank til å mer eller mindre utelukke at det kan bli to rentekutt i år.

Fed kutter mindre?

Verdens øyne er likevel mer rettet mot Federal Reserve, som kommer med sin rentebeslutning onsdag kveld (norsk tid). Også her er det ventet uendret rente. Spenningen dreier seg mer om hvilke prognoser Fed kommer med om økonomien, herunder styringsrenten.

«Til tross for fire måneder på rad med lavere inflasjonstall, tror markedet at sentralbanken fortsatt vil vektlegge risikoen for ny prisoppgang, særlig som følge av høyere tollsatser», skriver makroøkonom Karine Alsvik Nelson i Handelsbankens morgenrapport mandag.

Også DNB Carnegie venter økte inflasjonsprognoser, men også at Fed senker sin vekstprognose. Resultatet blir at Feds nye rentebane («dot plot») bare vil signalisere ett rentekutt i år, mot to kutt i signalene fra mars.

Nytt kutt fra Sverige

Noen timer tidligere onsdag har Riksbanken publisert sin nye rente. Etter nye lave inflasjonstall og svake BNP-tall ligger alt an til et kutt fra 2,25 til 2,00 prosent, mener både DNB Carnegie og Handelsbanken.

NYTT KUTT: Erik Thedeen og Riksbanken ventes å kutte renten til 2,00 prosent. Foto: Bloomberg

Sentralbanken uken er ikke over før også sentralbankene i Japan, Storbritannia og Sveit har kommet med sine rentejusteringer. Japans rentemøte tirsdag ender trolig med uendret rente. Det samme er trolig utfallet fra Bank of England torsdag.

Sveits til null

I Sveits går det mot nok et rentekutt, fra 0,25 til 0,00 prosent torsdag. Sveits har knapt inflasjon å snakke om, og plages av for sterk valutakurs.

TIL NULL: Thomas Jordan og SNB ser ut til å måtte kutte renten til 0 prosent, også på grunn av amerikansk toll. Foto: Bloomberg

Situasjonen forverres dessuten av utsiktene til minst 30 prosent toll på eksport til USA, skriver seniorøkonom Ipek Ozkardeskaya i en rapport mandag. Hun viser også til at sveitsiske aksjer ikke har hatt samme oppsving som andre etter Donald Trumps retrett på tollsatsene noen dager etter «Liberation Day», noe som indikerer at det skal mer enn dette ene rentekuttet til for å stimulere til ny risikoapetitt i Sveits.