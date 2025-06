Oslo Børs holder stand tross global markedsuro

Israels angrep på iranske militær- og energianlegg før helgen sendte sjokkbølger gjennom finansmarkedene. Oljeprisen steg kraftig fredag, mens investorer trakk seg ut av aksjer og renter i en klassisk «risk-off»-reaksjon. Til tross for global uro gikk Oslo Børs mot strømmen, drevet opp av energisektoren.

– Fredagens angrep ga et kraftig løft til oljeprisen, men ikke til nivåer som truer verdensøkonomien. Likevel fryktet mange at oljeprisen kunne stige så mye at det rammer veksten, og det utløste et bredt fall i aksjer og renter, kommenterer Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea, i en oppdatering.

Konflikten tilspisset seg ytterligere i helgen, da Israel skal ha gjennomført målrettede angrep mot iranske gassterminaler og energianlegg, mens Iran svarte med en omfattende rakett- og droneoffensiv mot israelske byer. Likevel ser markedene ut til å hente seg noe inn igjen mandag.

Energiløft på Oslo Børs

Mens internasjonale aksjemarkeder falt, fikk energiaksjer fornyet drahjelp av oljeprisen fredag. Energiindeksen på Oslo Børs er opp 12 prosent så langt i juni, og hovedindeksen har utviklet seg sterkt gjennom uroen.

– Energiselskapene nyter godt av høyere oljepris, og det er en påminnelse om at geopolitisk risiko også skaper vinnere i markedet, sier Bruce.

Støtdemper

Samtidig kom USA fredag med nye inflasjonstall som viser at prisveksten var lavere enn ventet. Kjerneinflasjonen steg kun 0,1 prosent i mai, og markedet priser nå inn to rentekutt fra Federal Reserve i løpet av året.

– Lav inflasjon gir sentralbanken større handlingsrom. Det kan bli en støtdemper om konflikten i Midtøsten skulle dra ut i tid, mener Bruce.

Nordea opprettholder inntil videre en nøytral vekting mellom aksjer og renter, og anbefaler ingen endringer i porteføljen.

– Geopolitisk uro fører nesten alltid til markedsbevegelser, men historien viser at slike sjokk sjelden gir langvarige fall. Vi følger utviklingen tett, men holder på vår strategi, avslutter Bruce.