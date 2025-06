I ferske prognoser spår nå Statistisk sentralbyrå (SSB) to rentekutt i år og tre til neste år.

– Økte handelskonflikter og en uforutsigbar amerikansk politikk trekker ned den økonomiske aktiviteten, også her hjemme. Etter et lite hvileskjær i 2026, kommer norsk økonomi tilbake til en mer normal situasjon i 2027, sier forskningsleder Thomas von Brasch.

- Flere arbeidsledige, lavere underliggende prisstigning, samt lavere etterspørsel og lavere renter internasjonalt, trekker i retning av lavere rente her hjemme, påpeker han.

Til tross for at prisveksten har avtatt siden toppen i 2022, forventer SSB at den forblir over inflasjonsmålet i årene framover. Det skyldes blant annet vedvarende følgeeffekter av kronesvekkelsen siden 2023, som har bidratt til betydelig nominell lønnsvekst.

De nye prognosene viser at KPI vil falle fra 2,8 prosent som årsgjennomsnitt i år til rundt 2,5 prosent i 2028.

«Norges Bank setter styringsrenta i hovedsak for å stabilisere inflasjonen rundt 2 prosent samt for å sikre finansiell stabilitet. Sentralbanken tar også hensyn til at en høyere rente påvirker aktiviteten i norsk økonomi. Arbeidsledigheten, målt ved Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), har steget fra et lavt nivå på 3,2 prosent i 2022 til drøyt 4,0 prosent så langt i 2025», heter det i rapporten.

Styringsrenten har siden desember 2023 lagt på 4,5 prosent, noe som er det høyeste nivået siden 2008. SSBs nye anslag tilsier nå at renten vil være nede på 3,25 prosent i slutten av 2026.