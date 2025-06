Oljeprisen har steget til 74 dollar fatet tirsdag morgen, etter å ha vært nede på 71 dollar mandag. Det er likevel et stykke ned fra den foreløpige toppen på over 78 dollar fatet natt til fredag, da konflikten mellom Israel og Iran eskalerte. Markedet har hittil vist begrensede reaksjoner, til tross for krigsretorikk og usikkerhet.

I en kommentar skriver Kelly K. Chen i DNB Carnegie at risikopremien i oljeprisen lav, og investorene virker å tolke situasjonen som «buy the rumour, sell the fact» – inntil videre.

«Risikopremien i oljeprisen falt først, etter at Iran signaliserte ønsket om å de-eskalere situasjonen, før den tiltok da President Trump forlot G7 toppmøtet tidligere enn planlagt og advarte Iranere om å evakuere Tehran», skriver makroanalytikeren.

«På dag 5 konflikten, er det for tidlig å fastslå noe som helst om veien videre for Israel, USA og Iran, men det er påfallende hvor beskjedne markedsutslagene er for oljeprisen», påpeker Chen.

Uvanlig mønster for dollaren

I perioder med geopolitisk uro pleier investorene å søke tilflukt i dollar og amerikanske statsobligasjoner. Etter at Israel angrep Iran har imidlertid den typiske «flight to safety»-reaksjonen uteblitt.

«Til dels er det kanskje fordi markedene har trukket litt på skuldrene av denne type geopolitisk risiko, gullprisen har for eksempel også trukket ned gjennom gårsdagen», påpeker analytikeren.

Siden den amerikanske frigjøringsdagen har dollaren svekket seg mot samtlige G10-valutaer, til tross for at rentedifferansen har vært stabil – og i enkelte tilfeller økt.

«Flere spør nå om dollaren som en trygg havn er blitt redusert med Trumps politikk», skriver hun, og påpeker at uroen rundt amerikansk gjeld, renteutsikter og utradisjonelle utspill fra Donald Trump kan ha svekket markedets tillit til USA som en stabil aktør.