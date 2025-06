Også i forkant av rentemøtet i Federal Reserve (Fed) onsdag har president Donald Trump vært ute med skarp kritikk av og instrukser overfor Fed-sjef Jerome Powell.

Grunnen er åpenbar: Den amerikanske staten har betalt 776 milliarder dollar i gjeldsrenter de siste åtte månedene. Det er 7 prosent mer enn samme periode i fjor, ifølge Bloomberg.

Og fjoråret huskes som et år da amerikanske statsrenter steg mye, og bekymringen for den amerikanske gjeldsbelastningen steg markant.

Doblet statsrente

Renteutgiftene har for lengst passert utgiftene til forsvarsformål over det amerikanske statsbudsjettet. Økningen skyldes dels at gjelden vokser videre i ufortrødent tempo, og at statsrentene, selv etter en liten nedgang i vår, er nær de høyeste nivåene i nyere tid. Over de seneste tre årene er renten på tiårige statsobligasjoner omtrent fordoblet, til like over 4,40 prosent.

I vår har også Moody’s nedgradert amerikansk statsgjeld, noe som bidrar til frykten for at situasjonen ikke er bærekraftig.

«Jeg vil at denne fyren senker renten, for hvis hvis han ikke gjør det, vil vi måtte punge ut», sa Trump nylig om Powell.

Les også Trump angriper igjen: – Han er en dumskalle Donald Trump retter igjen kraftig skyts mot USAs sentralbanksjef Jerome Powell, og sier han «kanskje må tvinge frem noe.»

Ifølge Trump ville 2 prosentpoeng lavere Fed-rente spare den amerikanske staten for mer enn 600 milliarder dollar i renteutgifter.

Det er ikke ventet noen renteendring fra Fed onsdag. I stedet har markedet mistet litt av troen på at Fed senere i år kutter to ganger, til tross for at inflasjonstallene til nå har holdt seg på den snille siden.

Les også Andreassen om lav inflasjon: – Fed kan begynne å kutte Inflasjonen holder seg uventet lav i USA. – Hvis Fed ikke kutter renten nå, vil nøkkeltallene fortsette å svekke seg i tiden fremover, tror Jan L. Andreassen, Eika Gruppen.

– Kortvarig gevinst

Finansminister Scott Bessent har understreket at det er lange renter, og særlig renten på tiåringen, som er i fokus for Trump-administrasjonen. Det hindrer ikke Trump i å komme med stadig nye krav om lavere styringsrente.

Lavere styringsrente ville utvilsomt senke også den amerikanske statens renteutgifter kortsiktig, sier sjeføkonom David Seif i Nomura til Bloomberg.

Men denne gevinsten «kan fort bli kortvarig» hvis økende inflasjonsforventninger så løfter rentene, understreker han.

Kraftige advarsler

Statsbudsjettet som er i ferd med å bli vedtatt vil øke renteregningen med 551 milliarder dollar over de neste ti årene, ifølge Congressional Budget Office.

«Situasjonen i finanspolitikken er ikke Feds oppgave. Fed bør bare senke renten hvis økonomien svekker seg eller hvis de mener at renten er høy i forhold til hva de mener den nøytrale renten er, ikke for å redde den finanspolitiske situasjonen», mener Stephanie Roth, sjeføkonom I Wolfe Research.

Les også Trump-Musk-krangelen: – Faren er at det går motsatt vei – Musk har kjørt på for fullt for å få andre motstemmer til å våkne, tror sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie. – Men jeg tviler på om mange våger å protestere.

Advarslene stopper ikke der:

Hvis Fed-kutt øker inflasjonen igjen, kan det kreve en «smertefull resesjon, som ville senke nominelle inntekter og skatteprovenyet, og dermed forverre den finanspolitiske situasjonen» for å få prisveksten under kontroll igjen, advarer sjeføkonom Michael Feroli i JPMorgan Chase & co ifølge Bloomberg.