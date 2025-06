Onsdag kveld varslet Federal Reserve (Fed) at styringsrenten holdes uendret i intervallet 4,25-4,50 prosent.

Det var fullstendig som ventet. Rentemarkedet priset inn bare 1 prosent sannsynlighet for et kutt nå, selv om de siste tre-fire inflasjonsmålingene har vært lave. Først tidlig i høst er det priset inn et rentekutt, og før jul mener rentemarkedet det totalt har kommet nesten to kutt.

Fed står imidlertid ved sine rentesignaler for i år. Det nye «dot plot» for forventet styringsrente viser fortsatt 3,9 prosent ved utgangen av året, altså to kutt til. For de kommende årene, derimot, fjerner Fed et kutt fra bordet.

Dessuten viser Feds prognoser at det blir stadig flere av medlemmene av Federal Open Market Committee (FOMC) som ikke ønsker å kutte renten i det hele tatt.

– Ikke duete

– Dette var ingen kioskvelter, men Fed vil fortsatt være avventende, sier makroøkonom Karine Alsvik Nelson i Handelsbanken Capital Markets.

– Og usikkerheten er fortsatt høy.

Seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets mener markedets rentereaksjon tilsier at Feds nye budskap oppfattes som duete.

– Det er jeg ikke enig i. De nye prognosene viser at ledigheten vil stige til 4,5 prosent, og så holde seg der, sier han.

– Dessuten: Nå er det syv medlemmer av FOMC som ikke venter rentekutt i år. Det er opp fra fire forrige gang.

Powell-effekt på rentene

Ytterligere to FOMC-medlemmer mener det holder med ett kutt i år. Dermed er rentesignalet, medianen, helt tett på å lande på ett kutt. Ti medlemmer vil ha to eller tre kutt i år, mens ni vil ha ett eller ingen kutt.

Etter et umiddelbart fall i langrentene, var både rente-, valuta- og aksjemarkedene grovt sett uendret en liten stund etter at rentebeslutningen ble kjent. Men så gikk Jerome Powell på podiet og innledet sin pressekonferanse. Som så mange ganger før, reagerte rentemarkedet på Powells «mellom linjene»-budskap. En rekke av Powells svar penset innom hvordan økt toll vil slå ut i økt inflasjon, noe Fed er tvunget til å reagere på.