Storbank: I ferd med å miste gunstig vindu

Nederlandske ING Groep tror Norges Bank holder renten uendret på torsdag. Valutastrateg Francesco Pesole fremholder at sentralbanken kan være i ferd med å gå glipp av gode muligheter for lettelser.

Til tross for at kjerneinflasjonen har avtatt og vekstutsiktene svekkes, viser Norges Bank liten vilje til å handle, mener ING, som hevder at sentralbanken er for opptatt av den overordnede inflasjonen.

– Vi mener Norges Bank er for fokusert på kortsiktige svingninger i KPI, skriver Pesole.

– Da Norges Bank i januar signaliserte vilje til å kutte, var underliggende inflasjon omtrent som nå, fortsetter valutastrategen.

Pesole mener Norges Bank kan havne i et dilemma: Enten kutte i en situasjon der kronen svekkes og importert inflasjon stiger, eller holde renten høy og forlenge presset på økonomien.

– Et kutt vil gjøre det enklere for Norges Bank å møte ny kroneuro uten å holde renten kunstig høy, skriver han.

Les også – Hold ut én sommer til Renten skal ned senest i august, tror Roger Berntsen, Nordnet. Men hvis den kuttes torsdag, er det fordi Norges Bank venter en kraftig internasjonal nedtur.

Venter september-kutt

JPMorgan venter heller ikke rentekutt på torsdag, og økonom Morten Lund mener rentebanen trolig vil bli nedjustert marginalt, med et tydelig signal om første rentekutt i september.

– Selv om forventningene peker mot rentekutt i september, har Norges Bank hatt en klar tendens til å overraske markedet i haukaktig retning. Vi mener det finnes gode grunner også nå, skriver Lund.

– Vi ser en klar risiko for et mer haukaktig utfall enn det markedet har priset inn, gitt sterk vekst. Dersom banken formelt peker på september, vil vår prognose om kutt i desember komme under press. Vi gjør likevel ingen justering nå, legger han til.