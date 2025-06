Norges Bank offentliggjør sin rentebeslutning klokken 10 i dag. Ifølge seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Carnegie ventes det bredt i markedet at styringsrenten holdes uendret på 4,50 prosent.

– Vi venter, i likhet med nær sagt alle andre, at renten holdes uendret på 4,50 prosent, skriver han i DNB Carnegies morgenrapport.

Han viser til at Norges Bank tidligere har signalisert rentekutt i løpet av året, trolig i september eller desember, slik det også fremkom i rentebanen fra mars.

Aamdal peker på at markedsforventningene til styringsrentene internasjonalt har falt siden mars, særlig som følge av lavere vekstutsikter etter forslag om kraftige tolløkninger i USA.

– Siden kjerneinflasjonen de siste par månedene har vært lavere enn anslått, kan et rentekutt i dag ikke utelukkes.

Videre peker seniorøkonomen på at usikkerheten rundt den underliggende inflasjonen fortsatt er stor, og at det økonomiske oppsvinget ser ut til å være sterkere enn Norges Bank la til grunn i mars. Ifølge Aamdal vil sentralbanken trolig peke på september som mest sannsynlige tidspunkt for et rentekutt, men understreker at dette avhenger av en rekke forutsetninger.

Sverige kutter

Svenske Riksbanken kuttet onsdag renten med 25 basispunkter til 2,00 prosent, i tråd med forventningene. Sentralbanken åpnet for ytterligere lettelser senere i år, men uttrykte håp om at det ikke blir nødvendig. Den svenske kronen svekket seg markant etter beslutningen.