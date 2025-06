Saken oppdateres

Norges Banks kutt i styringsrenten til 4,25 prosent kom fullstendig overraskende på markedene og de aller fleste analytikerne.

Både NHO, SSB og samtlige ni økonomer i TDN Direkts undersøkelse ventet i forkant av møtet at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret.

Les også Tapte renteveddemålet Olav Chen veddet vin mot Jan L. Andreassen om rentekuttet, og tapte. – Dårlig guiding av Norges Bank, mener han.

Men Norges Bank gir seg ikke med dette. Den nye rentebanen viser en rente like under 4 prosent i fjerde kvartal. Det betyr at det går mot ett, kanskje to, rentekutt til i år.

Lavere prisvekst

«Prisveksten har avtatt siden rentemøtet i mars, og det er utsikter til at prisveksten det nærmeste året vil bli lavere enn vi tidligere så for oss», sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Bank senker sin prognose for kjerneinflasjonen med et halvt prosentpoeng ved utgangen av året.

– I mars sa vi at renten trolig skulle settes ned i løpet av året. Vi sa også at dersom oppgangen i prisveksten var mer midlertidig enn vi trodde, så kunne renten bli satt raskere ned, sier Bache under pressekonferansen.

– Nå ser vi at underliggende prisvekst er ned, og lavere enn ventet, og det er utsikter til lavere inflasjon enn vi tidligere har anslått. Derfor setter vi renten ned, utdyper Bache.

– Er rentekuttet også refleksjon av krig og uro internasjonalt?

– I lys av økte tollsatser har vi nedjustert prognosene for veksten hos handelspartnerne. Regionalt nettverk viser at få bedrifter har endret sine investeringsplaner, men flere bedrifter opplever økt usikkerhet, og det er også vår oppfattning, i lys av både Midtøsten og tollregimet.

Videre peker sentralbanksjefen på at inflasjonsmålet ligger fast til tross for større usikkerhet:

«Det er større usikkerhet om de økonomiske utsiktene enn normalt. Men målene våre ligger fast. Vi vil fullføre jobben og sørge for at prisveksten kommer helt tilbake til 2 prosent», sier Bache.

Norges Bank tror ikke lenger på samme svake kronekurs som før. Den nye prognosen tilsier omtrent uendret kronekurs fra dagens nivå de neste par årene, litt sterkere enn den forrige prognosen.

Hyggelige nyheter

«Dette var hyggelige nyheter men en skikkelig overraskelse. Ingen av analytikerne forventet at Norges Bank ville kutte renten nå og vi trodde ikke vi ville få noe kutt før september», sier makroøkonom Karine Alsvik Nelson i uttalelse til Finansavisen.

Høyeste på 15 år

Før kuttet var styringsrenten på 4,5 prosent, det høyeste nivået på 15 år, ifølge analysetjenesten Trading Economics.