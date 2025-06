Tapte renteveddemålet

– Jeg er kraftig overrasket, og jeg tror dette overrasker markedene og de fleste andre også, sier Olav Chen, Storebrand etter Norges Banks rentekutt torsdag.

I forrige uke inngikk han et veddemål mot sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen om utfallet. Andreassen trodde på rentekutt, Chen ikke. Oddsen ble satt til 3-1, ved at Andreassen ville få tre flasker «god» vin ved et rentekutt, Chen en flaske om renten ble holdt uendret.

– Norges Bank fokuserer veldig på inflasjonen, og det var nok «the tipping point», tror Chen.

– Men det har vært dårlig «guiding» fra Norges Bank. De har hatt mulighet til å hinte, mener han.

Chen erkjenner uansett tap i veddemålet, og er parat til å gi Andreassen vin ved en passende anledning.

– Tar ned seilene

– Det jeg liker er at alle små sentralbanker nå tar fornuftige valg. Usikkerheten er stor, og de tar det som kommer, sier Andreassen etter å ha vunnet veddemålet.

– Vi får en gradvis normalisering av rentene, forutsatt at kronekursen holder seg stabil. Da går, surprise, surprise, norsk inflasjon ned. Vi vil få en rente som er litt høyere enn i EU, men ikke mye.

Andreassen peker også på at USA ser ut til å være på vei inn i Iran-krigen.

– Da må alle sentralbanker være veldig ydmyke, mener han.

VANT: Og Jan Andreassen tror renten fortsetter ned til nær ESB-nivå. Foto Eivind Yggeseth

– Min tittel på Norges Banks handling nå er: De tar ned seilet, og går ikke inn i stormen med fulle seil.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache måtte svare på spørsmål om dårlig guiding under pressekonferansen.

– Vi ønsker ikke å overraske markedet, men mener denne beslutningen er i tråd med hva vi har sagt, og er understøttet av analysene. Men vi har registrert at økonomene som følger oss ikke hadde ventet rentekutt, sier Bache.