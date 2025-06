Bank of England: Holder renten uendret

Bank of England lot styringsrenten bli stående på 4,25 prosent på rentemøtet onsdag, men flertallet i komiteen var smalere enn ventet, melder Bloomberg. Seks av ni medlemmer stemte for uendret rente, mens tre tok til orde for et umiddelbart kutt på 0,25 prosentpoeng.

Avstemningen styrker troen på at banken kan levere et første kutt i august, slik markedet i stor grad allerede har priset inn.

Mildere tone

Protokollen fra møtet viser at komiteen venter en tydelig nedgang i lønnsveksten gjennom året, og ser økte tegn til avtagende prispress fra arbeidsmarkedet. Den fremholder at fremtidige rentekutt vil være «gradvise og forsiktige».

– Rentesettingen er på vei nedover i et gradvis tempo. Verden er svært uforutsigbar. I Storbritannia ser vi tegn til et svakere arbeidsmarked, og vi vil nøye vurdere hvordan det påvirker prisveksten, sa sentralbanksjef Andrew Bailey.

Sentralbanken peker på økt oljepris etter Israels angrep på Iran og forberedelser i USA for en mulig militær respons. Konflikten bidrar til å skyve inflasjonsrisikoen opp igjen, og MPC varsler at den vil «følge utviklingen tett».

På den positive siden har BNP-prognosen for andre kvartal blitt oppjustert fra 0,1 til 0,25 prosent. Handelsavtalen mellom USA og Kina om sjeldne jordarter trekkes frem som et bidrag til lavere global usikkerhet, selv om Storbritannia fortsatt påvirkes av internasjonal handelsuro.

Avgjørelsen kommer dagen etter at den amerikanske sentralbanken også holdt renten uendret, mens den europeiske sentralbanken allerede har levert åtte kutt og antydet at rentetoppen nå er bak oss.