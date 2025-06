Den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) kutter styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0 prosent, og åpner for ytterligere tiltak dersom det blir nødvendig, varsler Bloomberg.

Kuttet er det sjette på rad, ettersom sentralbanken forsøker å dempe sveitserfrancen etter at styrkingen av valutaen førte til at konsumprisene falt for første gang på fire år.

Ifølge sentralbanksjef Martin Schlegel ønsker banken å håndtere «lavere inflasjonspress» og vil «fortsette å overvåke situasjonen nøye.» Han innrømmer imidlertid at kuttet gjør at renten er på «randen av negativt territorium», og advarer mot bivirkningene av negative renter for banker og andre økonomiske aktører.

Les også Kutter styringsrenten - varsler flere kutt Norges Bank kutter styringsrenten til 4,25 prosent, og det kommer minst ett kutt til i år.

Nytt rentekutt?

Kuttet skjer til tross for at banken tidligere i år signaliserte at rentekuttene var over. Sveitserfrancens status som trygg havn i urolige tider – særlig etter uroen rundt amerikansk handelspolitikk – har likevel tvunget banken til å revidere rentebanen.

Med det seneste kuttet, har Sveits nå den laveste styringsrenten blant de store sentralbankene, og økonomer Bloomberg har snakket med, tror at det kan komme et nytt rentekutt i september.

– Vi ser for oss et nytt kutt på 25 basispunkter i september, sier Bloomberg-økonom Jean Dalbard, som får støtte av det fransk-tyske meglerhuset Oddo BHF.

Francen har styrket seg med nesten 2 prosent hittil i 2025, og er nå på sitt høyeste nivå mot dollaren på ti år.

Les også Banket børsen fra Sveits med snart skattefri milliard Ketil Sandhaug var aksjemegleren som ble aksjetrader før han ble milliardær av en langsiktig satsing. Nå er han tilbake som aksjeinvestor, og slår børsen med hjelp av to kompiser i Oslo.

Opprettholder vekstprognosene

SNB senket også sine inflasjonsprognoser betydelig og forventer nå kun 0,2 prosent inflasjon i 2025 og under 1 prosent de neste to årene. Den sterke francen bidrar til dette, siden importerte varer, som olje, blir billigere, skriver Bloomberg.

Selv om lavere renter kan hjelpe eksportbedrifter, er de en utfordring for banker og finansselskaper, som utgjør en femtedel av børsindeksen. Sveitsiske aksjer falt 1,1 prosent etter kunngjøringen.

SNB opprettholdt likevel sin vekstprognose for 2025 på 1–1,5 prosent, støttet av sterk eksport tidligere i år.