Nederlandske ING Groep skrev før Norges Banks rentebeslutning at sentralbanken var i ferd med å miste et gunstig vindu for lettelser, med henvisning til at kronens stabilitet raskt kunne fordufte.

Riktignok ventet ikke banken et rentekutt i dag, men fremholdt at sentralbanksjef Ida Wolden Bache og co. var for opptatt av kortsiktige svingninger i den overordnede inflasjonen (KPI).

I kjølvannet av rentebeslutningen skriver valutastrateg Francesco Pesole i ING: «Norges Banks rentekutt er ikke så overraskende.»

– Vi har tidligere argumentert for at dette var det beste tidspunktet å kutte på. Selv om vi trodde august var mer sannsynlig, fremstår dagens uventede rentekutt som fornuftig fra et makroøkonomisk perspektiv. Vi venter to nye kutt innen årsslutt, skriver Pesole.

– Etter vårt syn er likevel hovedårsaken til at Norges Bank kutter nå – og ikke venter ett eller to møter til – relatert til valutamarkedet. Den norske kronen har hatt en periode med god utvikling, til tross for betydelig risiko knyttet til global handel og risikosentiment. Norges Bank er imidlertid klar over at den lite likvide kronen kan falle brått som følge av eksterne hendelser, og å kutte renten midt under et kronefall er risikabelt med tanke på potensiell forverring av importert inflasjon, legges det til.

To nye kutt i år

ING forventer to nye rentekutt på 25 basispunkter i løpet av året – i august og november – med henvisning til at veksten i andre kvartal vil vise seg svak, og at underliggende inflasjon vil stabilisere seg under 3,0 prosent.

Det tas forbehold om at uro i Midtøsten, oljeprisutvikling og amerikansk handelspolitikk kan forskyve dette bildet og dermed utsette kuttene til neste år.

– Når det gjelder valutamarkedet, er vi ikke bekymret for overdreven kronesvekkelse som følge av Norges Banks tiltak. Sverige er et godt eksempel: Rentekutt har hatt liten varig negativ effekt på en fundamentalt undervurdert valuta i dagens situasjon.

Goldman Sachs skriver at de også forventer to nye kutt i år etter dagens nyheter.

– Basert på dagens beslutning og de signalene som ble gitt – som kan tolkes dit hen at komiteen, ved å starte rentekuttene tidligere, ser på Norges Bank som noe på etterskudd – opprettholder vi vårt anslag om to ytterligere kutt i år, i september og desember. Deretter venter vi kvartalsvise kutt frem mot en terminalrente på 3 prosent i tredje kvartal 2026 (mot fjerde kvartal 2026 tidligere), med risikoen vippet i retning av enda mer lettelser, heter det.