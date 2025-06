Norges Bank kuttet overraskende styringsrenten torsdag, noe som førte til umiddelbar svekkelse av kronen og fall i korte renter.

«Rentekuttet var definitivt en stor overraskelse. Men, det burde ikke være et sjokk», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Carnegies morgenrapport fredag.

Han viser til at gårsdagens beslutning er forankret i signalene fra mars, hvor det allerede lå en viss sannsynlighet for kutt i juni, selv om markedet i stor grad hadde utelukket det.

«Sannsynligheten for kutt var imidlertid mye høyere enn vi, og de fleste andre, så for oss», skriver Magnussen.

Kuttet kom overraskende på markedet, og kronen svekket seg umiddelbart med rundt 12 øre mot euro til 11,57. Senere styrket kronen seg noe, og EURNOK handles nå rundt 11,54, opp 0,7 prosent fra torsdag morgen.

Inflasjonen gir rom

Magnussen peker på lavere prisvekst som hovedbegrunnelse for kuttet. Kjerneinflasjonen var 2,8 prosent i mai, ned fra 3,4 prosent i februar.

«Høyere inflasjon enn ventet i februar gjorde at det ikke ble kutt i mars, til tross for klare signaler, skriver han. De siste to inflasjonsmålingene kom etter Norges Banks rentemøte i mai, og viser en rask reversering av oppgangen.»

Samtidig har Norges Bank oppjustert sitt anslag for økonomiens produksjonspotensial i de nye prognosene. Det taler også for rentekutt, ifølge Magnussen.

Holder fast på tre kutt

DNB Carnegie holder fast på sin prognose om tre rentekutt i år, selv om første kutt nå kom tidligere enn ventet.

«Gårsdagens kutt kom to møter tidligere enn vi hadde lagt til grunn. Men begrunnelsen og utsiktene fremover er lite endret. Derfor ser vi fortsatt for oss at neste kutt kommer i september, og det tredje i desember», skriver Magnussen.

Han legger til at høyere inflasjon på litt lengre sikt gjør at det trolig ikke blir behov for ytterligere kutt neste år.

Flere sentralbanker kutter

Den sveitsiske sentralbanken senket også styringsrenten torsdag, for andre gang i år. Etter en serie kutt siden i fjor er renten i Sveits nå tilbake på null.

Bank of England valgte derimot å holde renten uendret. Tre medlemmer stemte for et kutt, men flertallet i rentekomiteen mente pengepolitikken fortsatt må være restriktiv for å presse ut vedvarende inflasjonspress.

Magnussen melder at amerikanske aksjefutures peker mot svak nedgang, mens europeiske børser ventes å åpne høyere. I Kina tolkes uendret rente som positivt, og Hang Seng-indeksen steg over én prosent i natt.