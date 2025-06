På tide å valutasikre aksjefondet?

Man kan anta at aktiviteten innen valutasikring allerede har økt betraktelig. Økt etterspørsel etter valutasikring fører i praksis til salg av dollar, noe som igjen bidrar til svekket dollarkurs. Valutamarkedene har altså begynt å prise inn dette skiftet allerede.

Usikrede aksjefond har vunnet

Vi har hørt det mange ganger: Valutasikring kan gjøre vondt verre. Siden finanskrisen har en usikret portefølje av amerikanske aksjer både gitt høyere avkastning og lavere volatilitet enn valutasikrede porteføljer. En viktig forklaring ligger i samvariasjonen mellom dollar og aksjemarkedet: Når aksjekursene faller, har dollaren tradisjonelt styrket seg – samtidig som norske kroner svekker seg.

For norske investorer har dette fungert som en naturlig buffer; valutagevinst har dempet tapene på aksjene.

Gjennomsnittlig årlig avkastning de siste ti årene har ifølge KLP vært 6,3 prosentpoeng høyere for deres usikrede globale aksjefond, og hele 8,1 prosentpoeng høyere for det tilsvarende fondet med amerikanske aksjer. Derfor har det generelle rådet lenge vært å la aksjefond være usikret. Valutasikring har redusert risikoen på papiret, men ofte på bekostning av langsiktig avkastning.

I ferd med å snu

Siden Trump inntok Det hvite hus tidligere i år, har vi imidlertid sett et nytt mønster. Dollaren har svekket seg selv i perioder med børsuro, og dermed forsterket tapene for usikrede investorer. Som eksempel, S&P 500 er opp 1,7 prosent i hittil i år, men for norske investorer har avkastningen målt i kroner vært -11,1 prosent.

Dette bryter med tidligere erfaringer, og utfordrer argumentet om at aksjer og valuta gir automatisk diversifisering. Når dollaren svekker seg samtidig som markedene faller, øker risikoen for større samlede tap for norske sparere med usikret eksponering. Dermed står norske fondssparere i dag i en ny situasjon.

Tid for å tenke nytt

Ekspertene er fortsatt delte: Noen mener aksjemarkedet i seg selv svinger så mye at valutarisikoen spiller liten rolle på lang sikt. Andre påpeker at valutarisiko nettopp nå er i ferd med å bli en større og mer uforutsigbar del av totalrisikoen.

For norske fondssparere betyr dette at valutarisikoen fortjener langt mer oppmerksomhet enn den har fått til nå. Har du et globalt aksjefond i dag, er du i praksis tungt eksponert mot dollar – ofte 50 til 70 prosent. Ønsker du fortsatt global eksponering, men med redusert valutarisiko, kan det være fornuftig å øke andelen valutasikrede aksjefond.

Ingen fasit gjelder for alle, men én ting er sikkert: valutarisikoen er noe alle fondssparere nå bør ta aktivt stilling til.