Å hamre løs mot sentralbanksjefen Jerome Powell etter rentemøter er ikke ukjent terreng for president Donald Trump.

Kritikken fra Trump de siste månedene har vært så omfattende, at flere medier rapporterte om at presidenten hadde utforsket løsninger for å få Powell sparket, men dette avfeide Trump forrige uke. Nå ser det likevel ut som at han flørter med tanken om å få sentralbanksjefen sparket.

Helt siden han ble innsatt som president igjen i januar, har Trump nemlig lengtet etter rentekutt fra sentralbanken, men så langt har styringsrenten holdt seg på stedet hvil. Denne uken var intet unntak, der Federal Reserve kunngjorde onsdag at styringsrenten holdes uendret i intervallet 4,25 til 4,5 prosent.

«Jeg skjønner ikke hvorfor styret ikke overstyrer (Powell)» skrev Trump i et langt innlegg på Truth Social fredag. «Kanskje, bare kanskje, må jeg revurdere å sparke ham? Uansett, hans periode går snart ut».

«Jeg forstår fullt ut at min sterke kritikk av ham gjør det vanskeligere for ham å gjøre det han burde – å senke rentene – men jeg har prøvd alt mulig» la han til, ifølge Reuters.



Vil halvere renten

Posten på Truth Social kom dagen etter at Trump kalte Powell for «en av de dummeste» på sosiale medier.

«Vi burde ligge 2,5 prosentpoeng lavere», skrev USAs president Trump torsdag.

«Jerome Powell koster landet vårt hundrevis av trillioner dollar. Han er virkelig en av de dummeste og mest ødeleggende personene i det offentlige. Og sentralbankstyret er medskyldige».

Ifølge økonomer Reuters har snakket med, virker det som at sentralbanksjefen venter på mer synlighet i økonomien, særlig med tanke på effektene av Trumps nye tollregime.

Likevel sa Chris Waller, som er blitt utpekt som en mulig etterfølger av Powell, at med tanke på at inflasjonen var på vei ned og at man så tegn til svekkelse i arbeidsmarkedet, burde rentekutt vurderes allerede i juli. Han stemte samtidig for å holde renten uendret onsdag.

Powells periode går ut i mai 2026, og det forventes at Trump vil nominere en etterfølger i løpet av de kommende månedene.